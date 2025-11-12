נבחרי הציבור הימנים ממהרים כעת (רביעי) לברך על המהלך של טראמפ, בו הוא שלח איגרת רשמית לנשיא הרצוג וביקש ממנו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה נתניהו.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב: "כתבי האישום התפורים והבזויים כנגד ראש הממשלה נתניהו, הפכו ממזמן לכתב אישום נגד הפרקליטות, שקלונה ופשעיה נחשפים במשפט מדי יום. חנינה במקרה הזה, היא הדבר הנכון והדחוף לעשות. הנשיא הרצוג, תקשיב לנשיא טראמפ!"

עידית סילמן התייחסה אף היא למכתב וכתבה: "חנינה עכשיו".