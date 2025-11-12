נבחרי הציבור הימנים ממהרים כעת (רביעי) לברך על המהלך של טראמפ, בו הוא שלח איגרת רשמית לנשיא הרצוג וביקש ממנו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה נתניהו.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב: "כתבי האישום התפורים והבזויים כנגד ראש הממשלה נתניהו, הפכו ממזמן לכתב אישום נגד הפרקליטות, שקלונה ופשעיה נחשפים במשפט מדי יום. חנינה במקרה הזה, היא הדבר הנכון והדחוף לעשות. הנשיא הרצוג, תקשיב לנשיא טראמפ!"
עידית סילמן התייחסה אף היא למכתב וכתבה: "חנינה עכשיו".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
ידיד ישראל
חס וחלילה להקשיב לבן גביר עבריין מועד12:50 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלישע רייפן
הרצוג הקפלניסט לא ייתן חנינה שילך לעזאזל12:48 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דש
במקרה השמאל ידוע בתרגילים מסריחים במשך 16 שנים הם מנסים להחליף את השלטון ולהחליף את BB ולא מצאו שום סיבה ובסוף הם הלכו על סיגרים ושמפניות שהוא קיבל או אשתו...
במקרה השמאל ידוע בתרגילים מסריחים במשך 16 שנים הם מנסים להחליף את השלטון ולהחליף את BB ולא מצאו שום סיבה ובסוף הם הלכו על סיגרים ושמפניות שהוא קיבל או אשתו מצטער אבל זה הכי עלובהמשך 12:53 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דש
במקרה השמאל ידוע בתרגילים מסריחים במשך 16 שנים הם מנסים להחליף את השלטון ולהחליף את BB ולא מצאו שום סיבה ובסוף הם הלכו על סיגרים ושמפניות שהוא קיבל או אשתו...
במקרה השמאל ידוע בתרגילים מסריחים במשך 16 שנים הם מנסים להחליף את השלטון ולהחליף את BB ולא מצאו שום סיבה ובסוף הם הלכו על סיגרים ושמפניות שהוא קיבל או אשתו מצטער אבל זה הכי עלובהמשך 12:53 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ידיד ישראל
חס וחלילה להקשיב לבן גביר עבריין מועד12:50 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלישע רייפן
הרצוג הקפלניסט לא ייתן חנינה שילך לעזאזל12:48 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר