חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 12.11.2025 / 12:45

בימין ממהרים לברך על המהלך של טראמפ, לפיו הוא מבקש מהנשיא הרצוג להעניק חנינה לראש הממשלה נתניהו: "כתבי האישום תפורים ובזויים"

נבחרי הציבור הימנים ממהרים כעת (רביעי) לברך על המהלך של טראמפ, בו הוא שלח איגרת רשמית לנשיא הרצוג וביקש ממנו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה נתניהו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב: "כתבי האישום התפורים והבזויים כנגד ראש הממשלה נתניהו, הפכו ממזמן לכתב אישום נגד הפרקליטות, שקלונה ופשעיה נחשפים במשפט מדי יום. חנינה במקרה הזה, היא הדבר הנכון והדחוף לעשות. הנשיא הרצוג, תקשיב לנשיא טראמפ!" עידית סילמן התייחסה אף היא למכתב וכתבה: "חנינה עכשיו". עוד באותו נושא הרצוג קיבל אגרת רשמית מטראמפ: "לשקול חנינה לנתניהו" 12:30 | אוריאל בארי 4 0 😀 👏

תגיות: בנימין נתניהו, דונלד טראמפ, חנינה, יצחק הרצוג, מחנה הימין