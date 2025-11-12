לאחר הישגים בחזית המזרחית, רוסיה מציעה לחדש מו"מ ישיר עם אוקראינה באיסטנבול, אך טוענת: קייב מתעלמת מהיוזמות.

לאחר ההתקדמות המשמעותית של הצבא הרוסי בחזית המזרחית של אוקראינה, בחסות מזג אוויר סגרירי וערפל כבד שסייע לתנועת הכוחות, גורמים במוסקבה מצהירים כי הקרמלין מוכן לשוב לשולחן המשא ומתן.

על פי דיווח בסוכנות הידיעות TASS הרוסית, ממלא מקום שגריר רוסיה בטורקיה, אלכסיי איוואנוב, אמר כי רוסיה מוכנה "לקיים משא ומתן ישיר עם הצד האוקראיני באיסטנבול בכל רגע נתון", אך טען כי קייב אינה מגיבה לפניות קודמות. לדבריו, "הצד הרוסי הדגיש שוב ושוב כי הוא מוכן להמשיך במגעים ישירים עם המשלחת האוקראינית. גם שותפינו הטורקים הבהירו שהפלטפורמה באיסטנבול עדיין פתוחה."

ההצהרה הרוסית מגיעה זמן קצר לאחר דיווחים על הישגים בשטח סביב העיר פוקרובסק, שם הצליחו כוחות רוסיים לחדור לעומק הקווים האוקראיניים – מהלך שעלול לשמש מנוף לחץ לקראת חידוש דיפלומטי אפשרי.