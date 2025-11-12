אחרי שהאירוע המצומצם של נועה קירל ודניאל פרץ מילא את הרשתות בכמות עצומה של תמונות וסרטונים, ולקראת המסיבה הגדולה הערב: הזוג מגיע לארץ נהדרת. צפו

הזוג המלכותי, נועה קירל ודניאל פרץ, מגיעים ל"ארץ נהדרת". אחרי שחגגו בחתונה המצומצמת מול חברים ומשפחה, יחד עם כמות דווקא לא-מצומצמת של פוסטים וסטורי ברשתות: הזוג מקבל חיקוי מתבקש במיוחד בתוכנית הסאטירית של קשת 12.

צפו בהצצה לחיקוי של נועה קירל ודניאל פרץ:

איזה בדיחות לא נשמעו ברשת על הזוג? שהם לא ביחד, הם ביח"צ. שדניאל ייקח את שם המשפחה של נועה. ובגדול הרבה פקפוק באותנטיות הקשר שלהם. אם השניים חשבו שהחתונה עצמה תעצור את הבדיחות, כי הנה הם מממשים את אהבתם ומתאחדים בברית הנישואין – אז כדאי שיחשבו שוב.

נזכיר כי הערב (רביעי), יתקיים החצי השני של החתונה. המסיבה הענקית בנוכחות סלבס ואישים רבים מהתעשייה תתקיים במלון הילטון וצפויה להכיל כ-1,000 מוזמנים.

עם כל הבדיחות, אנחנו מאחלים לזוג המאושר להקים בית נאמן בישראל, מלא אהבה ושמחה. מזל טוב נועה ודניאל!