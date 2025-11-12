הכדורגלן הספרדי אנדרס אינייסטה מואשם בפרו בהונאה בנסיבות מחמירות. על פי החשד, כוכב ברצלונה לשעבר ניצל את מעמדו הציבורי ואת יוקרתו כדי למשוך משקיעים בהבטחות שווא

הכדורגלן הספרדי וכוכב ברצלונה לשעבר, אנדרס אינייסטה, עומד בפני אישומים חמורים של הונאה בנסיבות מחמירות בפרו. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית בפרו, שמו של אינייסטה נקשר לפרשת הונאה רחבת היקף שבה הושקעו כ־600 אלף דולר מצד אנשי עסקים פרואנים, לטובת אירועי ספורט ואמנות שמעולם לא התקיימו.

על פי כתב האישום, אינייסטה השתמש במעמדו ובמוניטין הבינלאומי שלו כדי למשוך משקיעים ולהציג בפניהם יוזמות שיווקיות ותרבותיות כביכול שיאושרו ויבוצעו על ידי חברותיו, "NSN ברצלונה" ו־"NSN דרום אמריקה". בפועל, כך נטען, הפרויקטים לא יצאו אל הפועל, והכספים שהושקעו לא הוחזרו.

עוד באותו נושא המחזור בליגת האלופות ננעל עם שלוש תבוסות ומחווה לישראל 12:07 | שמחה רז 0 0 😀 👏

התביעה בפרו טוענת כי מדובר במעשה הונאה מתוכנן, שנעשה תוך הצגת מצגי שווא והבטחות חסרות כיסוי. לפי גורמים המעורבים בפרשה, אנשי עסקים שנפגעו מההשקעה פנו לרשויות בדרישה לפתוח בחקירה פלילית.

כזכור, אינייסטה גדל באקדמיית הנוער של ברצלונה, ובמהלך יותר מ-15 עונות במועדון זכה בארבעה גביעי ליגת האלופות, תשעה תוארי אליפות ספרד וגביעים נוספים. בנבחרת ספרד היה ממובילי “דור הזהב”, שזכה ביורו 2008, במונדיאל 2010 – שבו הוא גם כבש את שער הניצחון בגמר מול הולנד – וביורו 2012. לאחר שעזב את ברצלונה ב-2018, הוא עבר לשחק בוויסל קובה היפנית ובהמשך באיחוד האמירויות עד שתלה את נעליו.