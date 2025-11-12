על פי הדיווחים בקפריסין מדובר ברעידת אדמה בעוצמה של 5.7 בסולם ריכטר. את עוצמת הרעש הרגישו גם תושבים בצפון הארץ

תושבי הצפון מדווחים היום (רביעי) שהרגישו רעידת אדמה, זאת לאחר הדיווחים על רעידת האדמה בקפריסין. על פי הדיווחים בקפריסין מדובר ברעידת אדמה בעוצמה של 5.1 בסולם ריכטר.

המכון הגאולוגי מעדכן בעקבות הדיווחים כי בשעה 11:31 התרחשה רעידת אדמה מחוץ לגבולות ישראל באזור קפריסין; הרעידה הורגשה בארץ.

נזכיר כי הרעידה האחרונה שהורגשה בארץ הייתה בחודש יוני האחרון, אז התרחש רעש אדמה בעוצמה 6.2 בגבול יוון טורקיה.

במכון הססמולוגי מתריעים כי מצב חירום מסוג זה עלול להגיע ללא שום התראה. במכון מחדדים נהלים ומזכירים כי בעת רעידת אדמה "שטח פתוח הוא הכי בטוח", אחרת סדר העדיפויות הוא:

בעת שהייה במבנה:

1.⁠ ⁠אם ניתן לצאת מהמבנה במהירות, צאו אל שטח פתוח.

2.אם לא ניתן לצאת מהמבנה, היכנסו לממ"ד והשאירו את הדלת פתוחה.

3.⁠ ⁠אם אין ממ"ד, צאו אל חדר המדרגות ואם ניתן המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.

4.⁠ ⁠רק אם אינכם יכולים לפעול כך, תפסו מחסה תחת רהיט כבד, או שבו על הרצפה צמודים לקיר הפנימי.