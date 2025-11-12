לאור ההצלחה: מחזמר דיסני 'היפה והחיה' חוזר לבמות בחנוכה – חוויה קסומה ומרגשת לכל המשפחה עם שירים, תלבושות ותפאורה מהפנטת

לאור ההצלחה הגדולה בקיץ האחרון, המחזמר האייקוני של דיסני "היפה והחיה" ישוב אל הבמה בחנוכה הקרוב במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב. ההפקה המקורית בעברית, בשיתוף מלא עם חברת דיסני הבינלאומית, מבטיחה חוויה קסומה לכל המשפחה.

הפקת ענק עם עשרות אמנים על הבמה

המחזמר, בבימויו של משה קפטן, כולל עשרות שחקנים, נגנים ורקדנים שמבצעים את השירים האהובים בלייב על הבמה. תפאורה מוקפדת, תלבושות ססגוניות ותנועה כוריאוגרפית מרהיבה הופכים את ההפקה לחגיגה ויזואלית ומוזיקלית שלא נראתה כמותה בישראל.

צוות כוכבים בראש ההפקה

הזמרת הצעירה והשחקנית ליהי טולדנו (23) מגלמת את בל, הגיבורה האמיצה והחכמה. יחזקאל לזרוב (51) ימשיך גם הוא בתפקיד החיה. נזכיר כי ביקורות רבות נשמעו על פערי הגילאים בין השניים, אשר מגלמים בני זוג, כאשר ההצגה רצה בקיץ האחרון.

עוד באותו נושא "היפה והחיה": מחזמר מרהיב אך עם פער אחד שקשה להתעלם ממנו 19:08 | ענבר מלכא 2 0 😀 👏

שירים אייקוניים בביצועים חיים

השירים האהובים של "היפה והחיה" – שכבשו מיליונים ברחבי העולם והפכו לפסקול ילדות של דורות שלמים – מושרים ומנוגנים בלייב על ידי התזמורת והשחקנים. מדובר במסע מוזיקלי מרגש שמחבר בין הורים לילדים ומחזיר את הקסם של דיסני הביתה.

מתי ואיפה?

ההפקה תעלה בחנוכה במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב. אם פספסתם את המחזמר המושקע בפעם האחרונה שעלה לבמות, אל תעשו את אותה טעות שוב. מהרו להזמין כרטיסים.