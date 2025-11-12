הנשקים נמצאו בגן ילדים בבארי, לאחר שצוותי שיקום אזרחיים דיווחו על כך למשטרה. חבלני משטרה הוזעקו למקום ונטרלו את כל אמצעי הלחימה

יותר משנתיים אחרי הטבח ה-7 באוקטובר: נשקים ומכשירי קשר של מחבלי חמאס אותרו בקיבוץ בעוטף עזה.

הנשקים נמצאו בגן ילדים בבארי, לאחר שצוותי שיקום אזרחיים דיווחו על כך למשטרה. חבלני המשטרה של המחוז הדרומי הוזעקו היום (רביעי) למקום, ובבדיקה עלה כי מדובר בנשקים מסוג קלאצ’ניקוב טעונים ודרוכים, לצד מכשירי קשר ששימשו את המחבלים במהלך מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר על הקיבוץ.

אמצעי הלחימה נותרו בשטח מאז הקרבות הקשים שניהלו לוחמי יחידת מתפ״א ושוטרי המחוז הדרומי יחד עם השוטרים פעלו בצירים ובכניסות ליישובים. אלו היו קרבות גבורה שבלמו את התקדמות המחבלים לעומק המדינה והצילו חיי אדם רבים.

חבלני המשטרה של המחוז הדרומי נטרלו את כל אמצעי הלחימה באופן מבוקר וללא חריגים.