כיצד יתמודדו הצעצועים עם הגעתו של צעצוע חדש וממכר במיוחד עבור הילדה שלהם? הצצה לסרט ההמשך בסדרת הסרטים המצליחה של דיסני

6 שנים אחרי יציאת הסרט הקודם, "צעצוע של סיפור 4", היום מתפרסמת הצצה ראשונה לסרט ההמשך "צעצוע של סיפור 5".

אחרי סוף אירועי הסרט הקודם בו שריף וודי עזב את בוני כדי לעזור לצעצועים נטושים, ג'סי הובילה את הפיקוד בחדרה של בוני, ובאז שנות-אור הוא הסגן שלה. אולם בוני בת השמונה מתחילה להתאהב בצעצוע החדש האהוב עליה, ליליפאד, טאבלט דמוי צפרדע. הסרט צפוי לצאת לאקרנים ב-19 ביוני 2026.

נראה שבסרט החדש העלילה המרכזית תהיה המאבק בין הבובות המפורסמות לבין הצעצוע הממוחשב, שגונב את מרבית זמנה של בוני. כיצד יתמודדו הצעצועים עם הגעתו של הטאבלט לחייהם?

בעוד 10 ימים יציינו 30 שנה לצאת הסרט הראשון בסדרת "צעצוע של סיפור". הסרט, שיצא בשנת 1995, פתח את סדרת הסרטים המצליחה והפך לכסרט הקולנוע הראשון באורך מלא שנוצר כולו באנימציה ממוחשבת.