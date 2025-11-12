גבר בן 32 נפצע באורח בינוני עד קשה באירוע דקירה בלוד, ופונה לבית החולים כשהוא סובל מפציעה חודרת. החשוד נמלט מהמקום, ובמשטרה החלו במצוד אחריו וחקירת הנסיבות – כשככל הנראה, הרקע פלילי

גבר בן 32 נפצע באורח בינוני עד קשה באירוע דקירה שהתרחש הבוקר (רביעי) סמוך לשכונת גני יער בלוד. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא בהכרה וסובל מפציעה חודרת.

ד"ר יעקב פיקסלר, רופא מתנדב במד"א, וחובשי רפואת חירום במד"א מני ג'סואן ופנחס סלמה, סיפרו כי "הגענו למקום במהירות וראינו גבר בן 32 כשהוא בהכרה וסובל מפציעה חודרת בגופו. התחלנו בהענקת טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ופינינו אותו במהירות לבית החולים".

במשטרה החלו במצוד אחר החשוד בדקירה שנמלט מהמקום, והרקע נבדק כעת. השוטרים החלו באיסוף ראיות ותחקור הזירה, לצורך בחינת הרקע והנסיבות. מבדיקה ראשונית עולה כי הרקע ככל הנראה פלילי ולא לאומני – אך הודגש כי "בשלב זה כל הכיוונים נבדקים". כשעה לאחר מכן, דווח כי הדוקר נעצר.

"ממ"ז מרכז-ניצב יאיר חצרוני קיים הערכת מצב בזירה בלוד, במסגרתו הטיל את החקירה על הימ"ר המחוזי, לצד ניהול סריקות אחר הדוקר ע"י שוטרי מרחב שפלה, בסיוע אמצעים טכנולוגים שונים" נמסר. "כאמור, הסריקות אחר הדוקר עדיין נמשכות ועם מעצרו תצא הודעה בהתאם".