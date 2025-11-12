לאחר הפיגוע הקטלני בניו דלהי, נתניהו שלח תנחומים למודי ואמר: “ישראל עומדת לצד הודו בעצב ובעוצמה, אור עמינו יגבר על חושך אויבינו.”

לאחר שפיגוע חמור הרעיד את בירת הודו, וגרם להרוגים רבים, ראש הממשלה נתניהו שלח תנחומים לראש ממשלת הודו, נרנדה מודי. וחיזק את ידיהם של ההודים בלחימה נגד הטרור.

הפיגוע המדובר התרחש לפני יומיים, בשעת ערב, מכונית תופת התפוצצה סמוך לאתר התיירות המוכר, המצודה האדומה, ובסמוך אל תחנת מטרו. רבים נפצעו ברמות שונות, ולפחות עשרה נהרגו, כך על פי הרשויות ההודיות.

נתניהו כתב למודי: "לידידנו היקר נרנדה מודי ולעם ההודי האמיץ — שרה ואני, ועם ישראל כולו, שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחות הקורבנות. ישראל עומדת לצדכם בעצב ובעוצמה בשעה קשה זו."

בהמשך דבריו הדגיש נתניהו את הקשר ההיסטורי בין שתי המדינות: "הודו וישראל הן תרבויות עתיקות העומדות על אמת נצחיות. הטרור אולי יכה בערינו, אך לעולם לא יערער את נשמותינו. אור עמינו יגבר על חושך אויבינו."