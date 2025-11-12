תיאטרון גשר חוצה גבולות: הופעות בלונדון, וינה ופריז על אף המלחמה והחרמות, וזוכה להכרה בינלאומית מרשימה. סיכום שנה

תיאטרון גשר מסכם שנה של פעילות בינלאומית נרחבת, על אף המלחמה, ניסיונות חרם ואנטישמיות גוברת. שש הצגות רפרטואר בשלוש שפות – עברית, אנגלית ורוסית – הוצגו ב-17 ערים בשלוש יבשות.

ההצגה "סלומה" בבימוי מקסים דידנקו הופיעה שבועיים ב-Theatre Royal Haymarket בלונדון – הופעה ראשונה של תיאטרון ישראלי בווסט-אנד. היא זכתה לביקורות חיוביות ב-The Times וב-Broadway World. "ריצ’רד III" בבימוי איתי טיראן השתתפה בפסטיבל Wiener Festwochen בווינה ובפסטיבל בטביליסי. "סיראנו" בבימוי רימאס טומינאס הוצגה בבודפשט, וילנה וריגה. ההפקות "אל תסתכל לאחור" ו"להתעורר" הופיעו בפסטיבל Cherry Orchard בקנדה ובארה"ב.

ב-2026 מתוכננות הופעות נוספות: "אנה קרנינה" בבאקו, "ריצ’רד III" בפריז ו"להתעורר" בטאלין, ריגה, הלסינקי ואמסטרדם.

בסתיו: Jaffa Fest 2025

פסטיבל Jaffa Fest, המתקיים ביוזמת גשר בתמיכת עיריית תל אביב-יפו ומשרד התרבות, ייערך בסתיו 2025 במקום בקיץ האחרון, מסיבה מובנת לאזרחי ישראל.

הפסטיבל ייפתח ב"אונייגין" – שיתוף פעולה בין גשר, התזמורת הסימפונית ראשון לציון וזמרי אופרה, בניצוח דן אטינגר ובבימוי רגינה אלכסנדרובסקי. ההצגה "אונייגין. הערות שוליים" בבימוי אלביס הרמניס תשולב עם האופרה של צ’ייקובסקי.

בכורות בפסטיבל

בכורה: "אמא קוראז' וילדיה" מאת ברכט, בתרגום ענת גוב, בבימוי ספיר הלר (שפועלת בגרמניה) ובכיכובה של יבגניה דודינה. עוד בכורה: "העצים הגבוהים ביותר על פני האדמה" מאת איוון ויריפאיב, בבימוי ניקולה מישין, עם צ'ולפן חמטובה, מריה מאשקובה ווסילי זורקי. "Don Q" בבימוי אנה ויקטורובה הוא עיבוד מיניאטורי ל"דון קיחוטה".

קריאות מבוימות ואורחים

קריאות מבוימות כוללות "פוקוס" מאת מריה סטפנובה (בביצוע אליסה חזנובה) על הגירה במלחמת רוסיה-אוקראינה, ו"Land of No Return" מאת מרינה דוידובה על סכסוך ארמני-אזרי, עם שחקני גשר ושיחה בסיום.

אורחים: הקרנת "התיאטרון הנעלם" על תיאטרון לטבי במוסקבה בשנות ה-30, עם שיחה. סרגיי ניקולאייביץ' ינחה ערב לזכר במאים ויציג ספרו "הנודדים".

תכנית מוזיקלית, ילדים וצעירים

תכנית מוזיקלית: Fire Granny עם טקסטים של דניאיל חארמס, ואפרת בן-צור עם אלבומה "אילה". לילדים: R.U.N. של תיאטרון אלף (מגיל 8). לצעירים: שיחה עם נטע רוט ורועי חן, ואירוע "דבק" עם "מי כמוני".

מנכ"לית לנה קריינדלין ציינה כי הפסטיבל הופך את יפו למקום מפגש תרבותי, עם פרק חדש She-Stage לסיפורים נשיים משתפים, תחת הסיסמה Existing Together.