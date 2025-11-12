יעקב ברדוגו בחשיפה דרמטית סביב פרשת שדה תימן: "זאת הסיבה שראינו את הבהלה שאחזה במפכ"ל המשטרה שמיד לקח את כל החקירה אליו"

יעקב ברדוגו התייחס הבוקר (רביעי) בגלי ישראל להמשך הדרמה סביב פרשת שדה תימן ואמר כי נתפסו מסמכים שקושרים לכאורה את היועמ"שית ובכירי הפרקליטות לפרשה.

דבריו המלאים: "ממידע שהגיע אליי, ביום חמישי האחרון ככל הנראה נתפסו מסמכים בפצ"ריה בתל אביב – מסמכים שקושרים את כל חבורת צלאח א-דין ישירות לפצ"ריה. זאת הסיבה שראינו את הבהלה שאחזה במפכ"ל המשטרה שמיד לקח את כל החקירה אליו. עיניים על המסמכים שלא יעלימו אותם!

יכול מאוד להיות ששם נמצא האקדח המעשן שמסבך את היועצת המשפטית. המפכ"ל משך את כל המסמכים אליו ואנחנו יודעים שמסמכים כמו טלפונים יש להם נטייה להיעלם או להתאבד… זו המשימה כרגע, למנוע את העלמת הראיות ואת שיבוש החקירה".