לאחר שבעבר קרא לסגור את גלי צה"ל וכעת (רביעי) חזר ובו וכינה את המהלך "השתקת ערוצי תקשורת", יאיר גולן מסביר מדוע הוא שינה את דעתו.
גולן כתב כעת: "לפני חמש שנים סברתי שאפשר לסגור את גל"צ בכדי לייעל ולהשקיע אחרת את כספי השידור הציבורי. אבל מה שממשלת נתניהו עושה היום לא קשור בשום צורה ליעול השידור הציבורי – זו ההפיכה המשטרית על ספידים ומתקפה ברוטלית על מוסדות הדמוקטיה ובהם התקשורת.
היום זה או גלי צה"ל ותקשורת חופשית או מכונת רעל וערוץ 14. ולכן אין שום שאלה: אנחנו חייבים להלחם על הדמוקרטיה הישראלית, וחייבים לוודא שתהיה תקשורת חופשית".
לממן את ערוץ 14 מכספי ציבור
אם גולן החלאה , הקאפו, רוצה להמשיך ולממן את גל"צ מכספי ציבור אז שיסכים לממן גם את ערוץ 1410:28 12.11.2025
נורית
יאיר גולן מתנגד כי הוא צבוע ובגלל שזה במשמרת של הליכוד הכל משחק10:30 12.11.2025
יוסי כהן
יאיר גולן מעניין אך ורק את תושבי גרינלנד ואנטארטיקה10:37 12.11.2025
