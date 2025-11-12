יאיר גולן כתב לפני חמש שנים כי יש לסגור את גלי צה"ל, הבוקר הוא התנגד למהלך. כעת הוא מסביר מדוע הוא שינה את דעתו

לאחר שבעבר קרא לסגור את גלי צה"ל וכעת (רביעי) חזר ובו וכינה את המהלך "השתקת ערוצי תקשורת", יאיר גולן מסביר מדוע הוא שינה את דעתו.

גולן כתב כעת: "לפני חמש שנים סברתי שאפשר לסגור את גל"צ בכדי לייעל ולהשקיע אחרת את כספי השידור הציבורי. ‏אבל מה שממשלת נתניהו עושה היום לא קשור בשום צורה ליעול השידור הציבורי – זו ההפיכה המשטרית על ספידים ומתקפה ברוטלית על מוסדות הדמוקטיה ובהם התקשורת.

‏היום זה או גלי צה"ל ותקשורת חופשית או מכונת רעל וערוץ 14. ‏ולכן אין שום שאלה: אנחנו חייבים להלחם על הדמוקרטיה הישראלית, וחייבים לוודא שתהיה תקשורת חופשית".