לאחר שבעבר קרא לסגור את גלי צה"ל וכעת (רביעי) חזר ובו וכינה את המהלך "השתקת ערוצי תקשורת", יאיר גולן מסביר מדוע הוא שינה את דעתו.

גולן כתב כעת: "לפני חמש שנים סברתי שאפשר לסגור את גל"צ בכדי לייעל ולהשקיע אחרת את כספי השידור הציבורי. ‏אבל מה שממשלת נתניהו עושה היום לא קשור בשום צורה ליעול השידור הציבורי – זו ההפיכה המשטרית על ספידים ומתקפה ברוטלית על מוסדות הדמוקטיה ובהם התקשורת.

‏היום זה או גלי צה"ל ותקשורת חופשית או מכונת רעל וערוץ 14. ‏ולכן אין שום שאלה: אנחנו חייבים להלחם על הדמוקרטיה הישראלית, וחייבים לוודא שתהיה תקשורת חופשית".

 