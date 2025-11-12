ערפל כבד סייע לצבא רוסיה להתקדם במהירות לעומק העיר פוקרובסק שבמזרח אוקראינה, ואפשר התקדמות משמעותית לכוחות.

ערפל כבד באזור העיר פוקרובסק שבמזרח אוקראינה הפך לכלי עזר בלתי צפוי בידי הצבא הרוסי, שמתקדם במהירות לעומק העיר ההרוסה. לפי דיווחי צבא אוקראינה, מזג האוויר המעונן והראות הנמוכה פגעו משמעותית ביכולת הרחפנים לבצע סיור וזיהוי אווירי – ואפשרו לרוסים לנוע בחופשיות יחסית.

ביחידת הצנחנים ה־7 של אוקראינה העריכו כי כיום פועלים בעיר בין 300 ל־500 חיילים רוסים. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הודה כי המצב "קשה", בעוד מפקד הצבא אולכסנדר סירסקי דיווח על החמרה גם בחזית זפוריז'יה הסמוכה.

עוד באותו נושא על הקרשים: הכאוס הממשלתי בארה"ב משתק את האוקראינים 16:31 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הראה חיילים רוסים נוסעים במכוניות אזרחיות ובאופנועים לאורך הכביש הדרומי לעיר, תחת מסך ערפל סמיך.

מומחי ביטחון מזהירים כי אם רוסיה תבסס שליטה בפוקרובסק – היא תוכל לנתק קווי אספקה קריטיים ולהתקרב לערים מרכזיות נוספות במחוז דונצק, אשר על שחרורו נלחמו האוקראינים באופן חריף.