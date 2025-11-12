לוחמי שלדג חזרו לערבה לציין את יום הולדתו של בודי כהן ז"ל, שנפל בבארי. המצפה שהוקם לזכרו הפך לסמל של זיכרון ונוף

לוחמי עבר מיחידת שלדג התכנסו במושב עידן בערבה התיכונה, כדי לחלוק כבוד ולהצדיע ללוחם הצעיר והאמיץ אהד (בודי) כהן ז”ל, שנפל בקרב בבארי ב־7 באוקטובר 2023.

המפגש ביוזמת חברי היחידה, ועם הוריו של בודי ז"ל, משה ומיכל כהן, התקיים ב"המרפסת של בודי" – נקודת תצפית מרהיבה אל נחל הערבה, שהפכה לסמל של אור, נוף וזיכרון במטרה לציין את יום הולדתו ה-23 של בודי ז"ל.

לזכרו של בודי, שכונה על ידי חבריו "הפרח המדברי" בשל אהבתו לטבע ולמרחבים, מסירותו למדינה ושאיפתו לשרות קרבי ומשמעותי בצה”ל, הוקמו שני אתרים מרגשים:

"שביל החבצלות" – מסלול הליכה בגבעות בהן נהג לטייל, "המרפסת של בודי" – נקודת תצפית קסומה אל נוף המדבר. שניהם פתוחים לציבור הרחב ומזמינים את המבקרים לעצור, להביט ולהיזכר. יהי זכרו של אהד (בודי) כהן ז”ל ברוך.