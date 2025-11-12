לאחר הודעתו הדרמטית של שר הביטחון ישראל כ"ץ, כי הוא מתכוון לסגור את גלי צה"ל – מפקד גל"צ טל לב רם בתגובה ראשונה לכך

מפקד גלי צה״ל טל לב רם, מסר כעת (רביעי) תגובה ראשונה להחלטה הדרמטית של ישראל כ"ץ לסגור את גלי צה"ל, ותקף את המהלך.

בהודעתו נמסר: "קיבלנו את הודעת שר הבטחון בהפתעה גמורה מבלי שניתנה לנו האפשרות להתייחס לדו״ח שהגישה הוועדה שמינה השר. זאת לאחר שליקויים רבים נמצאו בפעילות הוועדה, לרבות ניגודי עניינים, בחירה מגמתית מראש של חבריה ומניפולציות רבות בהצגת המידע שהובא בפנייה. צל כבד עומד מאחורי עבודת הוועדה שיצאה לדרך מלכתחילה תחת התפיסה כי ״מה שהיה הוא לא שיהיה".

עוד הוא הוסיף: "הבחירה לסגור את התחנה לאחר שנתיים של פעילות בהיקפים בלתי נתפסים למען המשרתים תמוהה ומוכיחה שלא מדובר בתהליך ענייני שרואה את המשרתים בראש סדר העדיפויות.

אנו רואים בכך פגיעה ממשית, מצערת ודרמטית בצבא העם, בחברה הישראלית ובחופש העיתונות במדינה דמוקרטית.

בשם האחריות המוטלת על כתפיי אני מתכוון להילחם בכל דרך בהחלטה החמורה הזאת. אני גאה בעשיית התחנה, על אחת כמה וכמה בשנתיים האחרונות במהלך מלחמה מתמשכת ומשוכנע שהתחנה תמשיך להתקיים עוד שנים רבות. לא ניתן שיסגרו את הבית של החיילים".