לאחר הפרסום על כך ששר הביטחון ישראל כ"ץ מתכוון לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל עד מרץ 2026, התגובות באופוזיציה לא איחרו להגיע.

ח"כ גדי איזנקוט צייץ ברשת X וכתב: "גלי צה״ל היא גוף תקשורת חשוב, עצמאי ומרכזי בישראל. כרמטכ״ל סברתי ופעלתי להוציא אותה מצה״ל, ולשמר אותה בשידור הציבורי. כך אני חושב גם היום. סגירתה היא פגיעה בחופש העיתונות וצעד פוליטי לא ישר. הממשלה בוחרת לפגוע בתקשורת החופשית ובאחד מסמליה הגדולים. בן גוריון פתח – כ״ץ סגר."

גם יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים' יאיר גולן הגיב: "נתניהו מנסה להשתיק ערוצי תקשורת שמדברים על ועדת חקירה ממלכתית ועל הכסף מקטאר – ולכן רוצה לסגור את גל״צ. אנחנו נעמוד לצד עיתונאות חופשית, שומרת סף וחוקרת".

זאת, למרות שבעבר כתב גולן בעצמו שצריך לסגור את גל"צ, מכיוון ש"צה"ל אמור לעסוק בשמירה על ביטחון ישראל, לא בשידור ברדיו לציבור הרחב".

ח"כ אפרת רייטן האשימה את הממשלה בניסיון לסתום פיות: "האליטה החדשה, ישראל כץ, ויתר חובבי השררה מנסים לסתום פיות ולהשתיק ביקורת על השלטון. הם רוצים שהתקשורת תחשוש מהשלטון, במקום שהשלטון יחשוש מביקורת עיתונאית. דינו של שלטון מושחת וכוחני להתרסק ולהיות כתם שחור בדפי ההיסטוריה. הוא יודח יחד עם כל שאר המושחתים."