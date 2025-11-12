יאיר גולן משנה את דעתו. לאחר שלפני כחמש שנים הוא קרא לסגור את גל"צ, כעת הוא קורא להשאירו ומכנה את המהלך "השתקת ערוצי תקשורת"

לאחר ההחלטה הדרמטית הבוקר (רביעי) של ישראל כ"ץ לסגור את גלי צה"ל, יאיר גולן מיהר להגיב לכך ולתקוף אותו על המהלך. אלא ששוטטות קצרה בחשבון הטוויטר של הנ"ל, מוכיחה כי לפני חמש שנים הוא חשב בדיוק ההיפך.

הבוקר כתב גולן: "נתניהו מנסה להשתיק ערוצי תקשורת שמדברים על ועדת חקירה ממלכתית ועל הכסף מקטאר – ולכן רוצה לסגור את גל״צ. ‏אנחנו נעמוד לצד עיתונאות חופשית, שומרת סף וחוקרת. ‏ולעיתונאים המצוינים של גל״צ – אל תכתבו קורות חיים, אם יסגרו את התחנה – אנחנו נפתח אותה בשבוע הראשון שלנו בממשלה".

ואילו בשנת 2020 כתב: "הבעיה עם גל״צ אינה הטייתה הפוליטית, אלא שצה״ל אמור לעסוק בשמירה על ביטחון ישראל, לא בשידור ברדיו לציבור הרחב. אולי פעם היה מקום לתחנה צבאית שתפנה לחיילים, אבל מכיוון שזה לא המצב היום, ניתן וכדאי לסגור את גל״צ. את הכסף נשקיע בשיפור השידור הציבורי, ונוציא את צה״ל מהוויכוח הפוליטי".