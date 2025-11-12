מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט גינה את ההתפרעויות האלימות שנרשמו אמש ביהודה ושומרון: "האלימות הזאת פוגעת בהתיישבות ופוגעת במדינת ישראל. לא נקבל מצב בו פורעי חוק פוגעים ברכוש ובחפים מפשע"

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, התייחס הבוקר (רביעי) להתפרעויות האלימות שנרשמו אמש ביהודה ושומרון, בהם נפצעו מספר פלסטינים והושחת רכוש. בדבריו גינה את אירועי האלימות שנרשמו באזור, וקרא לצה"ל לפעול למיגור התופעה.

"המציאות בה נוער שוליים אנרכיסטי פועל באלימות נגד חפים מפשע ונגד כוחות הביטחון היא מציאות בלתי נסבלת וחמורה ביותר שיש לטפל בה ביד קשה" אמר בלוט בשיחה עם מפקדים בגזרה. "הטיפול בתופעה מחייב שילוב של כלל המערכות של מדינת ישראל, חינוך, רווחה, אכיפה וענישה".

עוד באותו נושא אנרכיסטים לצד הפורעים: מתיישבים הותקפו באלות ואבנים בבנימין 19:10 | חדשות סרוגים 29 0 😀 👏

לדבריו, "אירועי האלימות החמורים, שבנס, מתחילת השנה ועד כה, היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית. ההנחייה לחיילי צה״ל ברורה: לא לעמוד מנגד, ולעשות כל שביכולתם כדי למנוע כל פעולה של פשיעה לאומנית. נעשה זאת בשילוב זרועות עם עמיתנו במשטרה ובשב״כ – רק כך נגדע את התופעה".

"הלוחמים שלנו, בסדיר ובמילואים כאחד, שלחמו מול אויב במספר גזרות ופועלים במסירות, נתקלים במצב בלתי ניתן להכלה בו קשב רב ומשאבים מוקצים לטיפול באותם אנרכיסטים שלוקחים את החוק לידיים וזאת במקום להמשיך בהגנה בצירים, בישובים ובפעולות התקפיות לסיכול טרור" סיכם. "האלימות הזאת פוגעת בהתיישבות ופוגעת במדינת ישראל. לא נקבל מצב בו פורעי חוק פוגעים ברכוש ובחפים מפשע, מערערים את היציבות ביהודה ושומרון, ומסיטים את הקשב של צה״ל ממשימת ההגנה".