ארגון העיתונאים והתנועה לאיכות השלטון מתנגדים למהלך ישראל כ"ץ לסגור את גלי צה"ל: "החלטה מסוכנת ופוגעת במורל"

בהמשך להחלטה הדרמטית של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהודיע הבוקר (רביעי) כי יגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, בארגון העיתונאים מיהרו לגנות זאת.

ארגון העיתונאים והעיתונאיות הגיב להחלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את גל"צ, ומסר כי "ישראל כ"ץ לא יסגור כלי תקשורת במדינת ישראל. הארגון יאבק בהחלטה האווילית הזאת עד שתבוטל. גלי צה"ל לא תיסגר".

בנוסף, התנועה לאיכות השלטון מסרה: "החלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את גלי צה"ל היא חלק ממגמה מסוכנת של תקיפה שיטתית של התקשורת החופשית בישראל. אחרי שר התקשורת קרעי שמנסה להשתלט על שוק התקשורת המסחרי ולהכפיף את התאגיד הציבורי לשליטה פוליטית, כעת מגיע שר הביטחון ומכריז על סגירת תחנת רדיו בעלת חשיבות ציבורית תחת נימוקים פוליטיים."

עו"ד אורי הס, ראש האגף הכלכלי בתנועה: "גלי צה"ל משרתת את חיילי צה"ל ואת הציבור הישראלי כבר עשרות שנים. הטענה שהתחנה "פוגעת במורל" היא תירוץ עלוב למהלך פוליטי שמטרתו לשתק קולות ביקורתיים. אסור לאפשר לשרי ממשלה לסגור כלי תקשורת על בסיס שיקולים פוליטיים".

עוד נמסר: "מדובר במהלך לא חוקי והוא לא יעבור. התנועה תפעל בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותה כדי למנוע את סגירת התחנה ולהגן על חופש התקשורת בישראל".