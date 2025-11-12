בהמשך להחלטה הדרמטית של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהודיע הבוקר (רביעי) כי יגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, בארגון העיתונאים מיהרו לגנות זאת.
ארגון העיתונאים והעיתונאיות הגיב להחלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את גל"צ, ומסר כי "ישראל כ"ץ לא יסגור כלי תקשורת במדינת ישראל. הארגון יאבק בהחלטה האווילית הזאת עד שתבוטל. גלי צה"ל לא תיסגר".
בנוסף, התנועה לאיכות השלטון מסרה: "החלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את גלי צה"ל היא חלק ממגמה מסוכנת של תקיפה שיטתית של התקשורת החופשית בישראל. אחרי שר התקשורת קרעי שמנסה להשתלט על שוק התקשורת המסחרי ולהכפיף את התאגיד הציבורי לשליטה פוליטית, כעת מגיע שר הביטחון ומכריז על סגירת תחנת רדיו בעלת חשיבות ציבורית תחת נימוקים פוליטיים."
עו"ד אורי הס, ראש האגף הכלכלי בתנועה: "גלי צה"ל משרתת את חיילי צה"ל ואת הציבור הישראלי כבר עשרות שנים. הטענה שהתחנה "פוגעת במורל" היא תירוץ עלוב למהלך פוליטי שמטרתו לשתק קולות ביקורתיים. אסור לאפשר לשרי ממשלה לסגור כלי תקשורת על בסיס שיקולים פוליטיים".
עוד נמסר: "מדובר במהלך לא חוקי והוא לא יעבור. התנועה תפעל בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותה כדי למנוע את סגירת התחנה ולהגן על חופש התקשורת בישראל".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
ניוסי
אוי אוי אוי כמה קשה להפרד מהשמנת ומהחממה של ילדי הפרבילגים . תחנה עויינת ליהודים , לחיילים ולישראלים . אין שום צבא בעולם שמחזיק רדיו אפילו בצפון קוריאה סגרו מזמן את הרדיו .המשך 09:39 12.11.2025
קבלני בגץ הרקובים מודאגים מפגיעה במורל חמאס שאותו גל"צ מייצג כגיס חמישי נגד קיומה של המדינה??ופגיעה במורל קפלן שאיתו גל"צ פועל להפלת הממשלה?ולדיקטטורת בגץ??09:52 12.11.2025
שמוליק
רואים להם ראיתי כמה השתדלו לא לסגור את 14 וישראל היום או כשזרקו את ברדוגו09:48 12.11.2025
שירי מנתניה
מה קרה? איתי אופיר כבר היה יותר מדי בשביל כץ? צריך לאזן עם החלטה אייתולית-ביביסטית, שהבייס יהיה מרוצה? איזה בן אדם חלש כץ.10:16 12.11.2025
קבלני בגץ הרקובים מודאגים מפגיעה במורל חמאס שאותו גל"צ מייצג כגיס חמישי נגד קיומה של המדינה??ופגיעה במורל קפלן שאיתו גל"צ פועל להפלת הממשלה?ולדיקטטורת בגץ??09:52 12.11.2025
שמוליק
רואים להם ראיתי כמה השתדלו לא לסגור את 14 וישראל היום או כשזרקו את ברדוגו09:48 12.11.2025
ניוסי
אוי אוי אוי כמה קשה להפרד מהשמנת ומהחממה של ילדי הפרבילגים . תחנה עויינת ליהודים , לחיילים ולישראלים . אין שום צבא בעולם שמחזיק רדיו אפילו בצפון קוריאה סגרו מזמן את הרדיו .המשך 09:39 12.11.2025
