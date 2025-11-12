בהתאם לאישור הדרג המדיני, מעבר זיקים נפתח הבוקר מחדש להכנסת משאיות סיוע הומניטרי לרצועת עזה, שיועבר על ידי האו"ם והארגונים הבינלאומיים

מעבר הסיוע נמשך: מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי מעבר זיקים נפתח מחדש החל מהיום (רביעי) להכנסת משאיות סיוע הומניטרי לרצועת עזה. פתיחת המעבר מגיעה בהתאם לאישור הדרג המדיני.

במתפ"ש אמרו כי הסיוע יועבר על ידי האו״ם והארגונים הבינלאומיים, לאחר בידוק ביטחוני מוקפד של רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון.

נזכיר כי החלטת הדרג המדיני על פתיחת המעבר והרחבת הכנסת הסיוע ההומניטרי מגיעה בזמן שעדיין מתנהלים דיונים לגבי מאות מחבלי חמאס שנותרו "לכודים" במנהרה ברפיח בצד הישראלי של הקו הצהוב. אמש דווח כי ישראל וארה"ב הגיעו להסכם שיאשר את הגלייתם של המחבלים, אך נטען כי הדבר לא התבצע מכיוון שעוד לא נמצאה מדינה שתסכים לקבל אותם. בעקבות הפרסומים, גורם מדיני הכחיש את הדיווחים ואמר כי "אין פתרון מוסכם בנוגע למחבלים ברפיח".