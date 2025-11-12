לאחר שחמאס הפר שוב ושוב את הסכם הפסקת האש, כמו אי מסירת כל גופות החללים, נראה כי ישראל מסירה אף היא כפפות.
על פי הדיווח ב-BBC ישראל הרסה יותר מ-1,500 מבנים באזור שנמצא בשליטה ישראלית ברצועת עזה מעבר לקו הצהוב – מאז הפסקת האש. בדיווח נכתב כי "שכונות שלמות שנשלטות על ידי צה"ל שוטחו בפחות מחודש באמצעות הריסות".
עוד נמסר בדיווח כי בישראל לא הכחישו את ההריסות, אולם דחו האשמה שהופנתה לצה"ל לפיה ייתכן שמדובר בהפרת תנאי הפסקת האש במסגרת מתווה טראמפ "בהתאם להסכם, כל תשתיות הטרור, כולל מנהרות, אמורות להיות מנוטרלות בכל עזה. ישראל פועלת בתגובה לאיומים, הפרות ומול תשתיות טרור", נמסר.
https://www.srugim.co.il/?p=1262438
נזכיר כי במתווה טראמפ הודגש: "כל התשתיות ההתקפיות, הצבאיות ותשתיות הטרור, כולל מנהרות ומתקני ייצור נשק ייהרסו – ולא ייבנו מחדש. תהליך הדה-מיליטריזציה בעזה ייעשה תחת פיקוח של פקחים עצמאיים".
