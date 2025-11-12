לאחר שחמאס הפר את תנאיי הפסקת האש – ישראל מגיבה בדרכה והרסה יותר מ-1,500 מבנים באזור שנמצא בשליטה ישראלית ברצועת עזה מעבר לקו הצהוב

לאחר שחמאס הפר שוב ושוב את הסכם הפסקת האש, כמו אי מסירת כל גופות החללים, נראה כי ישראל מסירה אף היא כפפות.

על פי הדיווח ב-BBC ישראל הרסה יותר מ-1,500 מבנים באזור שנמצא בשליטה ישראלית ברצועת עזה מעבר לקו הצהוב – מאז הפסקת האש. בדיווח נכתב כי "שכונות שלמות שנשלטות על ידי צה"ל שוטחו בפחות מחודש באמצעות הריסות".

עוד נמסר בדיווח כי בישראל לא הכחישו את ההריסות, אולם דחו האשמה שהופנתה לצה"ל לפיה ייתכן שמדובר בהפרת תנאי הפסקת האש במסגרת מתווה טראמפ "בהתאם להסכם, כל תשתיות הטרור, כולל מנהרות, אמורות להיות מנוטרלות בכל עזה. ישראל פועלת בתגובה לאיומים, הפרות ומול תשתיות טרור", נמסר.

https://www.srugim.co.il/?p=1262438