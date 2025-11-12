דיווח מטריד: איראן הגבירה בצורה משמעותית את מאמציה לחמש ארגוני טרור ביהודה ושומרון, והבריחה בשקט נשק מתקדם לשטח בחודשים האחרונים

שנתיים לסיום המלחמה ונראה כי איראן מעוניינת לשמר את זרועותיה במזרח התיכון ולחזק אותם לקראת טבח נוסף. על פי דיווח ב"וושינגטון פרי ביקון", איראן הגבירה בצורה משמעותית את מאמציה לחמש ארגוני טרור ביהודה ושומרון, והבריחה בשקט נשק מתקדם לשטח בחודשים האחרונים.

על פי הדיווח, המטרה של איראן היא להפוך את האזור למוקד טרור מועצם ולאפשר למחבלים לנסות ולשחזר מתקפות רצחניות בדומה לשבעה באוקטובר.

בנוסף דווח כי לאחר הפסקת האש בין ישראל לחמאס בחודש שעבר, העביר הג'יהאד האסלאמי את מוקד פעילותו ליהודה ושומרון ואיראן החלה לחמש אותו באופן משמעותי יותר מבעבר.

עוד באותו נושא "טהראן בסכנה": נשיא איראן מזהיר ממשבר חריף בבירה 18:53 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

נזכיר כי צה"ל מאתר כל העת אמל"ח רב, כלי נשק, רחפנים ועוד.