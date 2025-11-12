רשות המיסים פרסמה צווים חדשים לקביעת שיעור המיסים לרכבים חשמליים, כשנקבע כי מס הקנייה יעלה ל-52 אחוז בינואר 2026. כל הפרטים

לידיעת הנהגים: רשות המסים פרסמה היום (רביעי) להערות הציבור צווים חדשים לקביעת שיעור מס הקניה המופחת לרכבים חשמליים, מס היוקרה על רכבים שמחירם לצרכן גבוה מ-300 אלף ש"ח, ושיעור ההפחתה בשווי שימוש לרכבים חשמליים היברידיים ופלאג-אין הניתנים לעובד על ידי מקום העבודה. על פי הצווים, מס הקנייה על רכבים חשמליים צפוי לעלות ב-7 אחוזים החל מה-1 בינואר 2026.

בהתאם לצווים שפורסמו, שיעור מס הקניה על רכב חשמלי יעמוד בשנת 2026 על שיעור של 52 אחוז עד לתקרת הטבה של 30 אלף ש"ח, וזאת לעומת 45 אחוז עד לתקרת הטבה של 35 אלף ש"ח בשנת 2025.

על מנת לסבסד את הפחתת המס על רכבים חשמליים, מוצע כי יוארך תוקפו של המתווה שעמד בתוקף בשנת 2025, לפיו הפחתות מס בגין הציון הירוק של רכבים שאינם חשמליים יצומצמו בסכום קבוע של 750 ש"ח, ותוספות מס בגין הציון הירוק של רכבים שאינם חשמליים יורחבו בסכום קבוע של 750 ש"ח. כמו כן מוצע בצווים כי מס היוקרה שחל כיום על רכבים שמחירם לצרכן גבוה מ-300 אלף ש"ח, אשר תוקפו יפוג ב-1 בינואר 2026, יהפוך למס קבוע.

בנוסף, מוצע להאריך את תוקפם של סכומי ההפחתה בשווי השימוש של רכבים צמודים מסוג רכב חשמלי, היברידי ופלאג אין. בהתאם לפקודת מס הכנסה, יש לבצע זקיפת מס בגין שווי השימוש ברכב צמוד הניתן לעובד ממקום העבודה. קביעת שווי השימוש מבוססת לפי 2.48 אחוז ממחירו של רכב חדש (עבור רכבים שנרשמו לתנועה לאחר ה-1 בינואר 2010).

עבור רכבים בעלי הנעה מתקדמת, נקבעו שיעורי הפחתה לשווי השימוש, מכיוון שרכבים אלה יקרים יותר מרכב רגיל אך חסכוניים יותר בשימוש השוטף, ולכן שיעור הזקיפה הרגיל מייצר עבורם תוצאה שאינה משקפת נכונה את העלות הכלכלית של השימוש הפרטי ברכבים אלה.

בשנת 2022, עודכנו סכומי ההפחתה בהוראת שעה עד לתום שנת 2025. הסכומים האמורים מעודכנים בכל שנה בהתאם לעליית המדד, ובשנת 2025 סכומם עומד על 560 ש"ח עבור רכב היברידי, 1,130 ש"ח עבור רכב פלאג-אין ו-1,350 ש"ח עבור רכב חשמלי. כעת מוצע להאריך את תוקפם של הסכומים הללו עד סוף שנת 2028. עלות הצעד לקופת המדינה מוערכת בכ-260 מיליון שקלים לשנה, ובצו מצוין כי יש למצוא עדיין פעולה מאזנת בתנאי להארכת תוקפם של הסכומים.