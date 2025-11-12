התובע הראשי של איסטנבול הודיע על הגשת כתב אישום נגד ראש העיר לשעבר אקרם אימאמולו, החשוד בעבירות של הקמת ארגון פשיעה, שוחד, והונאה. בתביעה דרשו עונש חסר תקדים של 2,000 שנות מאסר, וכן לשקול את סגירת מפלגתו

ההתנכלות נמשכת: התובע הראשי של איסטנבול, אקין גורלק, הודיע הלילה (רביעי) על הגשת כתב אישום חסר תקדים בהיקפו נגד ראש העיר לשעבר אקרם אימאמולו, הנחשב כיריבו המרכזי של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן. אימאמולו כלוא מאז חודש מרץ האחרון בחשד לעבירות שחיתות, כשנטען כי הוא עמד בראש רשת פלילית ענקית – שגרמה לכאורה להפסדים של 160 מיליארד לירות טורקיות (כ-12 מיליון שקלים) לקופת המדינה.

בכתב האישום, שכולל יותר מ-4 אלף עמודים, יוחסו לאימאמולו ו-401 נאשמים נוספים עבירות של הקמת ארגון פשיעה, שוחד, הונאה ומרמה במכרזים. גורלק אמר כי התביעה דורשת לגזור עליו עונש מאסר של יותר מ-2,000 שנה על העבירות, וכן ציין כי ביקש מבית המשפט לשקול גם את סגירת מפלגת ה-CHP של אימאמולו – שהיא מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר בטורקיה.

במפלגה אמרו בתגובה כי הם מגנים את כתב האישום החדש, וטענו כי מדובר ב"קשקוש". "זה לא כתב אישום, אלא תזכיר פוליטי של מתכנני הפיכה שיפוטית" אמר יו"ר CHP אוזגור אוזל. "כתב האישום מוכיח שההליך נגד אימאמולו הוא פוליטי לחלוטין, ומכוון נגדו כי הוא מתמודד לנשיאות".

עוד באותו נושא בעקבות מעצר ראש העיר: מחאות ענק נגד ארדואן באיסטנבול 23:00 | יאיר אמר, אוריאל בארי 11 0 😀 👏

כאמור, אימאמולו – שנחשב למועמד המוביל של האופוזיציה לנשיאות ב-2028 – נעצר במרץ האחרון בעקבות חשד לעבירות שחיתות וסיוע לטרור של המחתרת הכורדית. יום לפני מעצרו, הוחלט גם על ביטול תוארו האקדמי מאוניברסיטת איסטנבול בשל טענות לאי סדרים בלימודיו לפני עשרות שנים – דבר שמונע ממנו להתמודד מול ארדואן בבחירות הבאות.

שבוע לאחר מכן, משרד הפנים הודיע על הדחתו של אימאמולו מתפקידו כראש עיריית איסטנבול בעקבות החשדות נגדו. רבים בטורקיה טענו כי מדובר בהתנכלות מכוונת נגד מי שנתפס כיריבו המרכזי של ארדואן, והדחתו הובילה למחאות ענק באיסטנבול ובשאר המדינה.