בתום מצוד- שוטרי מרחב מנשה עצרו חשוד בהצתת אישה שנפגעה באורח קשה בחריש. החשוד בשנות ה-40 לחייו תושב ג'סר א' זרקא נעצר לחקירה ובסיומה נכלא

לפני מספר ימים התקבל דיווח אודות אישה שנפגעה באורח קשה משריפת רכב בעיר חריש. עם קבלת הדיווח שוטרי תחנת ג'סר א זרקא הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים וראיות לאיתור חשודים במעשה כאשר כל כיווני החקירה נבדקים .

אמש (שלישי) עם התקדמות החקירה המנוהלת ע"י תחנת עירון , הצליחו שוטרי תחנת ג'סר א' זרקא להתחקות אחר החשוד ואיתרו אותו מסתתר באוטובוס נטוש סמוך לכפר ג'סר א' זרקא.

החשוד נעצר לחקירה בתחנת עירון בסיומה נכלא והיום בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.