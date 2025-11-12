קרב ציוצים בימין בין חברת הכנסת מיכל וולדיגר ששיבחה את הזמר עידן עמדי על דבריו בהלוויות הדר גולדין הי"ד, לבין אנשי ימין

חברת הכנסת מיכל וולדיגר התייחסה לדבריו של עידן עמדי אמש (שלישי) בהלוויתו של הדר גולדין הי"ד, ועוררסה סערה בקרב הימין.

דבריה היא אמרה: "עידן עמדי במילותיו הנוקבות, הכואבות, והצודקות בלווייתו של הדר גולדין הי״ד. מהפגישה עם שמחה, אביו של הדר, ועל המאבק העיקש והצודק שנכנס אליו, במשימה אחת:

‏לא להשאיר אף אחד מאחור.

‏תודה עידן, על המצפן שהיית יחד עם משפחת גולדין. ‏נמשיך ללכת לאורו של הדר וברוחו של המאבק להשבתו".

פעיל הימין ברל'ה קרומבי תקף אותה על כך: "לא להאמין שזה ציוץ אמיתי. ‏עידן עמדי עמד היום בבית העלמין, במקום הכי קדוש לכולנו, והסית נגד ממשלת הימין וחצי מהעם. הוא טען שראשי הממשלה הפקירו את החטופים כי הם שכחו את הציווי האלוקי של פדיון שבויים, אין להם לב ואין להם מוסר.

הוא טען שבחדר שבו יודבת ממשלת ישראל, יושבים אנשים ערלי לב שסתם ככה התחשק להם להפקיר את החטופים בסבבה שלהם כי הם פשוט אנשים רעים. הוא ירק בפניהם של חצי מהעם וכמובן בפני המשפחות השכולות שדרשו להמשיך להילחם ולא לעצור עד הניצחון.

‏ואז אתה מגלה שחברת קואליציה אשכרה מעלה ציוץ על הנאום שלו ומשבחת אותו. אין לתאר. זה כאילו פרודיה, אבל אז אתה קולט שזה ציוץ לגמרי אמיתי. הזיה מוחלטת".

עוד תקפו אותה אנשי ימין וכתבו: "תמימה אחת, קפלניסטית" ועוד.