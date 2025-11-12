נשיא סוריה, אחמד א-שרע חשף כי התנאי הסורי להסכם הפסקת אש הוא נסיגה ישראלית לקווי ה-8 בדצמבר. על עברו הג'יהאדיסטי אמר: "מעולם לא גרמתי למותו של אדם חף מפשע"

נשיא סוריה אחמד א-שרע (אבו ג'ולאני) ממשיך את מסע ההלבנה והנורמליזיציה שלו, במסגרת הביקור בארה"ב.

בראיון נרחב לעיתון הוושינגון פוסט, א-שרע סיפר על השינוי שעשה ממחבל לדיפלומט, והאשים את ישראל בתוקפנות

"ישראל תמיד טענה שיש לה דאגות מסוריה משום שהיא חוששת מהאיומים שמייצגות המיליציות האיראניות וחיזבאללה. אנחנו אלה שגירשו את הכוחות האלה מסוריה", לעג א-שרע, בראיון.

"ישראל כבשה את רמת הגולן כדי להגן על ישראל, ועכשיו היא מטילה תנאים בדרום סוריה כדי להגן על רמת הגולן. אז אחרי כמה שנים, אולי הם יכבשו את מרכז סוריה כדי להגן על דרום סוריה. הם יגיעו למינכן בדרך הזו", הוא הוסיף.

לאחר מכן חשף כי יש משא ומתן בין סוריה ובין ישראל על הפסקת אש, אך הדרישה הסורית היא חזרה לקווי ה-8 בדצמבר, כלומר לפני תפיסת קו התלים בסוריה השולטים על דרום מערב המדינה: "אנחנו מנהלים משא ומתן ישיר עם ישראל והתקדמנו כברת דרך לקראת הסכם. אך כדי להגיע להסכם סופי, על ישראל לסגת לגבולות שלפני 8 בדצמבר".

"מעולם לא גרמתי למותו של אדם חף מפשע"

על עברו הג'יהאדיסטי באל-קעידה ובמיליציות האיסלאמיות המקורבות לדאע"ש אמר: "לחימה אינה דבר מביש אם היא נעשית למען מטרות נעלות, במיוחד אם אתה מגן על אדמתך ועל האנשים הסובלים מעוול. לחמתי כל כך הרבה מלחמות, אך מעולם לא גרמתי למותו של אדם חף מפשע".

אמירה מגוחכת ביחס לטבח שביצעו כוחותיו בעלוואים בצפון סוריה ובדרוזים בדרום סוריה. מסתבר שהמסע של טראמפ לפרס נובל לשלום, עובר גם דרך הלבנת טרוריסטים כאלה.