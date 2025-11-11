הפועל ת"א "אירחה" את באסקוניה, מכבי תל אביב "התארחה" אצל פנרבחצ'ה , האדומים חזרו למקום הראשון באירופה עם ניצחון עצום

הפועל ת"א "אירחה" היום (שלישי) בבלגרד את באסקוניה הספרדית. במקביל מכבי ת"א "התארחה" במינכן אצל פנרבחצ'ה הטורקית אלופת אירופה. האדומים עם ניצחון עצום, עלו לפחות זמנית למקום הראשון בליגה הטובה באירופה. במקביל מכבי ת"א עם קמאבק אדיר שלא הספיק נותרו במקום ה-19.

האדומים הגיעו אחרי ההפסד בגמר גביע ווינר להפועל ירושלים, שהאריך לפחות בכמה חודשים את הספירה בת ה-32 שנים ללא תואר בישראל. אבל באירופה הסיפור הוא אחר לגמרי, והאדומים עלו למקום הראשון.

המשחק התחיל שוויני עם חילופי קליעות בין הצדדים. בסיום הרבע הראשון, חניכיו של איטודיס הובילו 24:26. ברבע השני הפועל ת"א פתחו מבערים בדרך לדו ספרתי וירדו להפסקה ביתרון 48:58. מכאן האדומים לא הביטו לאחור, את הרבע השלישי הם סיימו ביתרון 74:86. ברבע האחרון ההפרש כבר גדל בשיא ל-27 הפרש בדרך לניצחון ענק של 89:114 ומאזן 2:8.

הפועל ת"א ראשונה באירופה, מכבי ת"א במקום ה-19

במקביל היריבה העירונית המשיכה כאמור את העונה הנוראית כש"יתארחו" במינכן אצל אלופת אירופה פנרבצ'בה הטורקית. חניכיו של עודד קטש היו נראים בדרך לעוד הפסד גדול, אך ביצעו קאמבק אדיר שלא הספיק.

הטורקים הובילו 15:20 בסיום הרבע הראשון, הם העלו לדו ספרתי במחצית כשירדו להפסקה ביתרון 30:40. הם נשארו באזור עם 56:65 בסיום הרבע השלישי. הצהובים הצליחו להחזיר מעט את הכבוד עם קמאבק אדיר כשהפכו 20 הפרש בדרך להובלה 71:70. אך כאן נגמר לחניכים של קטש האוויר,בדרך להפסד 84:75.