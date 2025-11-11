התפטרות השר דרמר: השר לשעבר לעניינים אסטרטגיים שעזב את תפקידו לאחר שלוש שנים בתפקיד זוכה לתמיכה חוצת מחנות

אחרי שהודיע הערב (שלישי) על התפטרותו מתפקיד השר לעניינים אסטרטגיים. השר רון דרמר זוכה לתמיכה חוצת מחנות. שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אזרחי ישראל חייבים לו רבות". יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד: "ציוני ופטריוט ורוצה בטובת המדינה"

דברי שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני מודה לרון דרמר על תקופת שירותו המשותפת בממשלה ועל תרומתו הרבה לביטחונה ולמעמדה המדיני של מדינת ישראל. לאורך שנים של עבודה משותפת, ובפרט בשנה האחרונה בהובלתו של ראש הממשלה נתניהו, פעלנו יחד בזירות המדיניות והביטחוניות לקידום מעמדה של ישראל בעולם, לחיזוק הברית האסטרטגית עם ארצות הברית ולגיוס תמיכה בינלאומית במאבק לשחרור החטופים ולביטחון ישראל"

"רון פעל במסירות ובאחריות עמוקה, מתוך שליחות ציונית אמיתית ומתוך אהבת המדינה והעם – ועל כך אזרחי ישראל חייבים לו רבות. אני בטוח שרון יוסיף לתרום בעתיד מניסיונו ומכישוריו למען מדינת ישראל".

‏שר האוצר בצלאל סמוטריץ': רון דרמר הוא לחלוטין האיש הנכון במקום הנכון וזה נכון לכל תפקיד ציבורי אותו נשא עד כה. רון ידידי,

‏תודה על עבודה משותפת למען עתיד מדינת ישראל, תודה על שעות של דיונים וגם מחלוקות כשהמטרה ברורה – שמירה וביצור בטחון אזרחי ישראל".

"‏עם ישראל חב לך הוקרה עמוקה ואין לי ספק שבכל תפקיד בו תבחר, עם ישראל ועתיד מדינת ישראל יהיו תמיד לנגד עיניך. ‏בשם עם ישראל כולו – תודה!".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד: "היו לי ועדיין יש לי הרבה חילוקי דיעות עם רון דרמר אבל מעולם לא פיקפקתי בכך שהוא ציוני ופטריוט ורוצה בטובת המדינה. אני מודה לו ומאחל לו בהצלחה בהמשך הדרך".