מוקדם יותר הערב, הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו ערך את טקס החופה והקידושין של הזמרת נועה קירל ובן זוגה, שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ. בתחילה תוכנן כי אביו, הרב הראשי לשעבר הגאון הרב ישראל מאיר לאו, יהיה זה שיסדר את החופה, אך בשל כך שלא חש בטוב – הוחלט כי בנו, הרב דוד לאו, יחליף אותו וכך ממשיך את מסורת המשפחה.
צפו ברגע המרגש מהחופה
במהלך הטקס התייחס הרב לאו לשורשי משפחתה של קירל:
"נועה היא בת למשפחת לוויים. בבית המקדש היו ללווים שני תפקידים: שוערים ומשוררים. השוערים שמרו על השער, והמשוררים שרו ושימחו את העם. אז הנה השידוך שלנו: שוערים ושרים, לאורך ימים ובבריאות," אמר בחיוך.
יוסף
שער של בית המקדש = שער בכדורגל = דברי ליצנות.21:58 11.11.2025
