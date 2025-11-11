חברת ויליגר תעשיות בע"מ מודיעה על איסוף יזום של מוצרי פילה סלמון קפוא מתוצרתה, וקוראת לציבור הצרכנים להחזירם. זאת, בעקבות אי-התאמה בסימון סוג הדג המופיע על גבי האריזה.
הקריאה להחזרה מתבצעת לאחר דגימה שערך שירות המזון במשרד הבריאות, אשר מצאה פער בין הכתוב על גבי האריזה לבין הרכב הדג בפועל.
פרטי המוצרים המוחזרים:
הפער בסימון נמצא במוצרים הבאים:
- נתחי פילה סלמון מצ'ילה קפוא "דלידג"
- תאריך אריזה: 23.02.2025
- תאריך תפוגה: 31.10.2026
- ברקוד: 7290002345282
- נתחי פילה דג סלמון נורווגי קפוא "דלידג"
- תאריך אריזה: 23.12.2024
- תאריך תפוגה: 31.08.2026
- ברקוד: 7290000928241
בשני המקרים, על האריזה צויין כי הדג הוא "סלמון אטלנטי מזן Salar", אך הרכבו בפועל נמצא כדג מסוג אלתית כסופה מזן Oncorhyncus.
המוצרים ראויים למאכל – הפער בסימון בלבד
חברת ויליגר מדגישה כי המוצרים ראויים למאכל וכי הפער שנמצא הוא בסימון בלבד ואינו מהווה סכנה בריאותית. למרות זאת, ולמען הזהירות ושקיפות מלאה, החברה מבקשת מהצרכנים להחזיר את המוצרים.
צרכנים אשר ברשותם אחד מהמוצרים המפורטים מתבקשים ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 1800-50-40-50.
