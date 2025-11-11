מקרון נפגש עם אבו מאזן בפריז ודן עמו ב"יישום תהליך השלום" ובהקמת מדינה פלסטינית. צרפת מקדמת תפקיד לרשות הפלסטינית בניהול עזה

נשיא צרפת עמנואל מקרון לא מרפה מישראל , גם לאחר הפסקת האש בעזה. מקרון ממשיך ללחוץ לקידום הקמת מדינה פלסטינית, ובשעות האחרונות נפגש בארמון האליזה עם יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, לשיחה שבה הדגיש את מחויבותו לשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית בקידום "פתרון מדיני כולל".

הפגישה, שנערכה בפריז, עסקה בהשלכות הסכם הפסקת האש וב"יישום המלא של תהליך השלום" – כך לפי הודעת לשכת הנשיא הצרפתי. מקרון ואבו מאזן דנו בצעדים הבאים בתוכנית השלום האזורית, ובהם נושאי ביטחון, ממשל ושיקום רצועת עזה. בנוסף מקרון הודיע כי: "צרפת תקים ועידה משותפת עם הרשות הפלסטינית, למען ביסוסה של מדינה פלסטינית עתידית".

לפי מקורות בינלאומיים, פריז בוחנת דוחפת לשמר תפקיד מרכזי לרשות הפלסטינית בניהול עתידי של עזה, כחלק ממאמץ בינלאומי לשיקום הרצועה ולמניעת חזרת שלטון חמאס.

אבו מאזן, בן ה-89, העומד בראש הרשות הפלסטינית מאז 2005, מנסה בשנים האחרונות ללחוץ על ישראל בזירות רבות, בין אם בבתי דין בינלאומיים, מגרשי הכדורגל, וכעת גם באירופה בתמיכת מקרון.

רבים בצרפת מבקרים את מקרון על פעולות אלה, ביקורת רבה הוטחה סביב ביקורו של אבו-מאזן, שמתפקד כבר מעל ל-20 שנה כדה-פקטו דיקטטור של הרשות הפלסטינית, ואינו נחשב בעל לגיטימציה או יכולת לקדם רפורמות או למשול באופן תקין.

על כן רבים מאשימים את מקרון בניסיון לזכות בנקודות פוליטיות עם אמירות חסרות גיבוי בנושא מדינה פלסטינית.