כוחות צה"ל פעלו לפיזור התפרעות סמוך לכפרים בית ליד ודיר שרף, במהלכה עשרות ישראלים תקפו פלסטינים והציתו רכוש. 4 פלסטינים נפצעו והועברו לטיפול

התפרעות נוספת ביהודה ושומרון: כוחות צה"ל קפצו מוקדם יותר היום (שלישי) למרחב הכפרים בית ליד ודיר שרף שבחטיבת שומרון, זאת בעקבות דיווח על עשרות אזרחים ישראלים רעולי פנים אשר תקפו פלסטינים והציתו רכוש. במהלך האירוע, נפצעו ארבעה פלסטינים, אשר פונו לקבלת טיפול רפואי, וכן נגרם נזק לרכוש.

בצה"ל אמרו כי כוחות הביטחון פעלו לפיזור האירועים באמצעים לפיזור הפגנות, ולאחר מכן עיכבו ועצרו מספר אזרחים ישראלים, שהועברו לחקירת משטרת ישראל.

חשד לפשיעה לאומנית בשומרון: עשרות מתפרעים יהודים הציתו לפחות עשרה רכבים, רכוש ודיר כבשים באזור תעשייה דיר שרף ובכפר הפלסטיני בית ליד. מספר פלסטינים נפצעו באירועים, ונרשמו עימותים בין כוחות הביטחון לבין המתפרעים היהודים, שגם ניקבו גלגל ברכבו של סמג"ד @ItayBlumental @HGoldich pic.twitter.com/oHFQkMPp57 — כאן חדשות (@kann_news) November 11, 2025

בהמשך, התקבל דיווח נוסף על התקהלות של עשרות אזרחים בסמוך לאיזור התעשייה בראון, לשם ברחו האזרחים רעולי הפנים. כוחות צה״ל קפצו למקום, שם אזרחים ישראלים תקפו את הכוחות והשחיתו רכב צבאי.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל מגנה בתוקף אלימות מכל סוג אשר מסיטה את הקשב של המפקדים והלוחמים מעיסוק במשימות הגנה וסיכול טרור".