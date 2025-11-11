הישג חינוכי נוסף לגבעת שמואל: הישיבה התיכונית בני עקיבא גבעת שמואל דורגה במקום הראשון בארץ ב-5 יח"ל בגרות גמרא

הישיבה התיכונית בני עקיבא גבעת שמואל, דורגה במקום הראשון בארץ ב-5 יח"ל לימוד לבגרות בגמרא לשנת תשפ"ה, וזכתה לתעודת הצטיינות מטעם משרד החינוך. בנוסף הוענקו גם תעודות הוקרה אישיות לר״מים בישיבה.

על פי נתוני משרד החינוך, ישיבה תיכונית בני עקיבא בולטת במיוחד בהיקף ובעומק הלימוד במסגרת מסלול הגמרא, המעידים על רמתם הגבוהה של תלמידיה, על ההשקעה החינוכית ועל המחויבות למצוינות תורנית ולימודית.

הרב שרגא פרוכטר, מנהל הישיבה, אמר בהתרגשות: "בכל יום שאני מגיע לישיבה ליום עבודה עם הבנים המתוקים אני מתרגש, אך הבוקר ההתרגשות הייתה מהולה בדמעות שמחה. תודה לה' יתברך על סייעתא דשמיא, לר”מים, למורים ולתלמידים על עמלם הרב בלימודי הקודש והחול. זכות גדולה נפלה בחלקי לשמש כשליח לעבודת הקודש החינוכית".

הישיבה התיכונית בני עקיבא גבעת שמואל נחשבת למוסד מוביל הן בלימודי הקודש והן בלימודי החול. לצד הצטיינותה המרשימה בלימוד גמרא, היא מדורגת בצמרת הארצית גם במקצועות המתמטיקה, הפיזיקה ומדעי המחשב ברמת 5 יחידות לימוד, ורק לאחרונה רשמה הישג מרשים נוסף- 100% זכאות לבגרות.

ראש עיריית גבעת שמואל, יוסי ברודני, בירך על ההישג ואמר: "אני גאה ונרגש על ההישג המדהים של הישיבה התיכונית בני עקיבא גבעת שמואל, שמהווה נדבך חשוב בהצטיינות החינוך של גבעת שמואל- זוכת פרס חינוך ארצי. תודה לר”מים, לצוות החינוכי בראשות הרב פרוכטר, להורים ולאגף החינוך בראשות מוטי סגל, על חינוך תלמידי חכמים, אנשי רוח ומעש, העוסקים בתורה ולצד זאת מצטיינים גם במקצועות החול ברמה הגבוהה ביותר. אתם גאווה לעיר ולמערכת החינוך שלנו".