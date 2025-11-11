יום אחרי שפורסם על ביטול הופעותיו בישראל בעקבות לחצים מארגונים עוינים, הקומיקאי הבריטי ג'ון קליז הבהיר כי הסיבה לדחייה היא "שיקולי ביטחון". עוד טען כי "אארגן מחדש את ההופעות הללו ברגע שהדבר יתאפשר"

נכנע ללחץ או לא? יום אחרי שפורסם כי ביטל את הגעתו לישראל, הקומיקאי הבריטי ג'ון קליז התייחס היום (שלישי) לביטול ההופעות והבהיר כי הסיבה לביטול היא שיקולי ביטחון. עוד טען כי ייקבעו תאריכים חדשים להופעות בעתיד, כשהוא מתנצל בפני הקהל הישראלי.

"בניגוד לטענות שהועלו אמש בידי חברת ההפקות של אלון יוריק – ופורסמו לאחר מכן בכלי התקשורת – אני נאלץ לדחות את ההופעות שלי בישראל, שתוכננו להתקיים בהמשך החודש, בעקבות עצות שקיבלתי על שיקולי ביטחון" כתב קליז בפוסט שפורסם ברשתות החברתיות שלו. "בגיל 86, ברור שזה דבר חשוב ביותר".

לטענתו, "אארגן מחדש את ההופעות הללו ברגע שהדבר יתאפשר – ואני אשמח להופיע גם בלי לקבל שכר כלשהו. יש לי חיבה עמוקה לקהל הישראלי, ואני שולח את התנצלותי הכנה לכל האנשים שרכשו כרטיסים".

כאמור, אמש חברת ההפקות של אלון יוריק הודיעה על ביטול 4 המופעים של קליז בישראל, שהיו אמורים להתקיים בין ה-27 בנובמבר ל-1 בדצמבר בתל אביב ובירושלים. "צר לנו מאוד שגו׳ן קליז נכנע לאיומים מצד ארגוני ה-BDS וזאת לאחר שכל הכרטיסים להופעותיו סולד אאוט כבר זמן רב" נמסר. "נמשיך לתת הכל בכדי להעניק לקהל הישראלי את מיטב ההופעות ואירועי התרבות".