השחקנית הישראלית גל גדות נבחרה ככלת פרס בראשית לשנת 2026, כשהיא תתרום את הפרס של מיליון דולר לארגונים ישראליים הפועלים לריפוי הפצעים הפיזיים והנפשיים של החברה בישראל

קרן פרס בראשית הודיעה היום (שלישי) כי השחקנית והמפיקה הישראלית גל גדות היא כלת פרס בראשית לשנת 2026. פרס בראשית, המוכר כ-"נובל היהודי", הוא פרס שנתי שנועד להעלות על נס אנשים יוצאים מגדר הרגיל על מצוינותם המקצועית, תרומתם המשמעותית בתחומם, ומחויבותם לערכי היהדות.

"אני נרגשת ומלאת תודה על קבלת פרס בראשית, ועל הזכות לעמוד לצד הזוכים והזוכות המופלאים שקדמו לי" אמרה גדות. "אני יהודייה גאה וישראלית גאה. אני אוהבת את המדינה שלי ובכוונתי להקדיש את הפרס הזה לארגונים שיסייעו לישראל להחלים, ולאנשים הנפלאים הפועלים בחזית העשייה החברתית והאנושית. ישראל עברה כאב שאי אפשר לתאר. עכשיו הגיע הזמן להתחיל להחלים – לשקם לבבות, משפחות וקהילות".

"הערכים והאהבה הבלתי מתפשרת של גל גדות לישראל מהווים השראה למיליונים ברחבי העולם" הוסיף סטן פולובץ, מייסד ויו"ר קרן פרס בראשית. "הפרס יוענק לגל כאות הערכה לאומץ הלב ולעוז ליבה המוסרי – על עמידתה האיתנה והפומבית לצד ישראל, גם במחיר אישי ומקצועי כבד; על פעילותה הנחושה למען החטופים ומתן קול למצוקתם; על החמלה שהיא מגלה כלפי נפגעי הטרור; ועל האמפתיה שהיא מביעה כלפי כל הקורבנות התמימים של המלחמה הקשה שחולל חמאס. החלטתה להקדיש את פרס בראשית למשימה של ריפוי מבטאת את מהותו האמיתית של הפרס – לחגוג הישגים ולרתום אותם לעשיית-טוב".

גל גדות הייתה בין הקולות הבולטים הראשונים בעולם שגינו את הזוועות שביצע חמאס ויצאו להגנת ישראל מיד עם פרוץ המלחמה. בעזרת הפלטפורמות הבינלאומיות שברשותה, קראה לשחרור החטופים ולסיום הסבל של כל המושפעים מהמלחמה. גדות יזמה הקרנות סגורות של חומרי וידאו גולמיים ממתקפת 7 באוקטובר למנהיגים, מובילי דעת קהל ובכירים בהוליווד – מעשה אמיץ של מצפון ואחריות מוסרית, בתקופה שבה מעטים בתעשיית הבידור העזו להביע תמיכה פומבית בישראל, יהודים ולא-יהודים כאחד.

גדות הפכה לסמל בינלאומי של כוח, יושרה וצדק, תוך שהסרטים בכיכוכה גרפו למעלה מ־6 מיליארד דולר ברחבי העולם. גילומה של "וונדר וומן" ביסס אותה כאחת השחקניות המוכרות בעולם וכשגרירה תרבותית בלתי רשמית של ישראל, המוערכת בזכות האותנטיות, החן והגאווה בזהותה היהודית. בשנת 2018 נכללה גדות ברשימת 100 האנשים המשפיעים בעולם של מגזין TIME. בישראל היא זוכה להכרה רחבה כאייקון לאומי, כגאווה לאומית וכשגרירה של רוח הישראליות.

זוכי פרס בראשית לדורותיהם בוחרים מדי שנה נושא פילנתרופי בעל משמעות אישית שחשובה להם ולמטרה זו הם מעניקים את הפרס הכספי בסך מיליון דולר. בין 15 חתני וכלות פרס בראשית בעבר נמנים שופטת בית המשפט העליון של ארה"ב רות' ביידר גינסבורג; ראש עיריית ניו יורק לשעבר והפילנתרופ מייקל בלומברג; אסיר ציון לשעבר ופעיל זכויות האדם נתן שרנסקי; יו"ר ומנכ"ל פייזר אלברט בורלא; הזמרת, שחקנית ופעילה חברתית ברברה סטרייסנד; מייסד הקרן הגדולה ביותר למאבק באנטישמיות ובעלי קבוצת הפוטבול המעוטרת "ניו אינגלנד פטריוטס" רוברט קראפט; ויוצר הקולנוע סטיבן שפילברג. בשנה שעברה זכה בפרס נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי.