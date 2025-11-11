בריטניה הפסיקה לשתף מודיעין עם ארה"ב בעקבות תקיפות נגד סירות הברחה בדרום אמריקה. בלונדון טוענים כי המבצעים אינם חוקיים

משבר חסר תקדים נרשם בימים האחרונים ביחסים הביטחוניים בין בריטניה וארצות הברית, לאחר שהצבא הבריטי הפסיק את שיתוף המודיעין עם צבא ארה"ב בנוגע למבצעי סיכול הברחות סמים בדרום אמריקה.

על פי דיווח של רשת CNN, בלונדון הביעו חשש כי התקיפות שביצע הצבא האמריקני נגד סירות הברחה בקריביים חרגו מהחוק הבינלאומי.

ההחלטה התקבלה בעקבות הוראה ישירה של הממשל בוושינגטון, שאישר לצי האמריקני לבצע תקיפות ממוקדות נגד כלי שיט החשודים בהובלת סמים מדרום אמריקה לארצות הברית. לדברי גורמים בריטיים, חלק מהמבצעים הללו התבצעו ללא אישור משפטי ברור, ותוך סיכון חייהם של אזרחים.

במשרד ההגנה הבריטי נמסר כי “הממלכה המאוחדת מחויבת לשיתוף פעולה הדוק עם בעלות בריתה, אך גם לשמירה על החוק הבינלאומי והעקרונות ההומניטריים”. גורמים ביטחוניים בלונדון הוסיפו כי ההשעיה היא “זמנית אך משמעותית”, וציינו כי “כל עוד התקיפות מתבצעות באופן חד-צדדי, שיתוף הפעולה המודיעיני יישאר מוקפא”.

אנליסטים צבאיים מזהירים כי מדובר באחד המשברים החריפים ביותר בין לונדון לוושינגטון בעשור האחרון, כזה שעלול להשפיע גם על תחומי שיתוף פעולה נוספים – החל ממבצעי נגד טרור ועד פעילות משותפת בנאט"ו.