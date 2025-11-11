המנהל האזרחי ומשרד המורשת השלימו את העבודות להנגשת מבצר אלכסנדריון בבקעת הירדן לציבור, בעלות של למעלה משלושה מיליון שקלים

בשבוע האחרון השלימו משרד המורשת והמנהל האזרחי, בשיתוף המועצה האזורית בקעת הירדן, פרויקט תשתיתי רחב היקף להנגשת אתר החפירה ההיסטורי "מבצר אלכסנדריון" (סרטבה) שבבקעת הירדן. במסגרת המהלך, שהובל על ידי יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, נפרץ, נסלל והושמש שביל גישה רגלי חדש, וכן כביש סלול לרכבים המוביל עד למרגלות ההר בעלות של למעלה מ-3 מיליון ש״ח.

מבצר סרטבה הוא אחד מהמבצרים המרשימים של תקופת הבית השני, ממוקם בפסגת הר בצפון מדבר יהודה, ומתנשא לגובה של 377 מטרים מעל פני הים, מה שהופך אותו לנקודה הגבוהה ביותר בדרום מדבר השומרון. מהפסגה שלו נשקף נוף מרהיב לעבר בקעת הירדן, ים המלח ורמת הגלעד.

המבצר נבנה בידי המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי, ושימש כנקודת שליטה אסטרטגית לאורך ההיסטוריה. בחפירות שנערכו באתר נחשפו שרידים מחמש תקופות שונות, בהם עמודים מפוארים, פסיפסים חשמונאיים, טאבון מהמרד הגדול, ומערכת מים הנדסית מתוחכמת שהובילה מים מסכר סמוך אל בורות מים גדולים סביב ההר.

בשלב זה נפתח שביל גישה שמאפשר לציבור להגיע ולצעוד במסלול הליכה שאורכו כשעתיים בנוף מדברי ולהתרשם מהחרבות הקיימות. הנגשת האתר התאפשרה לאחר מאמצים רבים של יחידת קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי ומשרד המורשת, אשר פעלו לשימור האתר, לקידום החפירות, ולפתיחת הגישה שלו לציבור, תוך שיתוף פעולה עם גורמי תשתית וביטחון. בחודשים הקרובים יחידת קמ״ט אריכאולוגיה תפעל על מנת להמשיך בחפירת האתר וחשיפת ממצאים נוספים.

קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, בנימין הר-אבן, מסר: "אני נרגש להזמין את הציבור להגיע לראשונה למבצר שדרכו נפרצה זה עתה, ולעשות את המסלול הרגלי שאורכו כשעתיים של הליכה מדברית עם נוף מרהיב. המבצר מפגיש את המטייל עם ההיסטוריה הקדומה של האזור, וחושף לו את העבר המפואר של הארץ שלנו. המנהל האזרחי ימשיך לפעול ללא לאות למען חשיפה, שימור והנגשה של האתרים האריכאולגיים ונכסי המורשת והתרבות הלאומיים ברחבי יהודה ושומרון״.