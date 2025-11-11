מטוס תובלה צבאי טורקי התרסק בגאורגיה לאחר שהמריא מאזרבייג׳ן. כל הנוסעים, בהם קצינים בכירים, נהרגו. טורקיה הכריזה על חקירה

תאונה חריגה בצבא הטורקי, מטוס משא ושינוע של חיל האוויר מסוג KC-130, התפרק בזמן טיסה מאזרבייג'ן. על פי דיווחים, המטוס שימש לשינוע בכירים ויועצים ביטחוניים בין המדינות.

ההתרסקות אירעה מעל שטח גאורגיה, סמוך לגבול אזרבייג׳ן, לאחר שהמטוס דיווח על תקלה טכנית חמורה וביקש לבצע נחיתת חירום. עדי ראייה דיווחו כי המטוס איבד גובה במהירות, התפרק באוויר והתנגש בקרקע כשהוא בוער כולו. צוותי חילוץ מגאורגיה, טורקיה ואזרבייג׳ן הוזעקו למקום אך עד כה לא נמצאו ניצולים.

בהודעת משרד ההגנה באנקרה נמסר כי “המטוס היה במשימת שינוע רשמית, וכי נפתחה חקירה מקיפה לבירור נסיבות האסון”.