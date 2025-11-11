אחרי פתיחת השגרירות הישראלית בטאלין, שר החוץ גדעון סער נפגש עם ראש ממשלת אסטוניה קריסטן מיכל – שקיבל את הבקשה הישראלית והודיע על הסרת אזהרת המסע למדינה

הישג מדיני: שר החוץ גדעון סער נפגש מוקדם יותר היום (שלישי) עם ראש ממשלת אסטוניה קריסטן מיכל, וביקש ממנו להוריד את אזהרת המסע הקיימת באסטוניה לישראל. בעקבות הפגישה, אסטוניה נענתה לבקשה והודיעה לישראל על הסרת אזהרת המסע.

כזכור, סער הגיע לאסטוניה כדי לפתוח את השגרירות החדשה של ישראל במדינה, כשטקס הפתיחה בטאלין נערך היום בהשתתפות סער ושר החוץ של אסטוניה מרגוס צחקנה. זוהי השגרירות החדשה השלישית של ישראל שנפתחת השנה בהחלטת שר החוץ, לאחר השגרירויות שנפתחו במולדובה (בפברואר) ובזמביה (באוגוסט).

"אנחנו כל הזמן מתקדמים. זאת השגרירות השלישית שאנחנו פותחים השנה. לפני כן פתחנו במולדובה ובזמביה – ועכשיו באסטוניה, מדינה שהיא חברה באיחוד האירופי. יש לזה ערך רב" אמר סער בטקס. "ישראל מותקפת לא רק צבאית אלא גם מדינית, אבל ממשיכה לפתח ולקדם את היחסים המדיניים שלה. ואת זה אנחנו עושים היום כאן, בטאלין, וגאים מאוד בכך".