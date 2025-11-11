הספר מדגיש את האמונה כי בורא עולם טמן בטבע כוחות ריפוי עצומים, והאדם נקרא לגלותם ולהשתמש בהם בצורה נכונה.

"נס התמר" – מסע רוחני ייחודי אל עולם הריפוי הטבעי

ספר חדש ומיוחד מסוגו יצא לאור לאחרונה, המשלב בצורה נדירה בין עומק תורתנו הקדושה לבין עולם הריפוי הטבעי. "נס התמר" הוא חיבור פורץ דרך המזמין את הקורא למסע מרתק אל תוככי הטבע ואל כוחות הריפוי הטמונים בבריאה.

הספר, שיצא מתחת ידיה של תמר אשל, הומאופטית מנוסה, פורש בפני הקורא עולם עשיר של צמחים, בעלי חיים, מינרלים ומתכות – ומגלה את סודות הריפוי הפועלים על פי העיקרון העתיק של "הדומה מרפא את הדומה".

כשהטבע והתורה נפגשים

"נס התמר" הוא יותר ממדריך רפואי – זהו חיבור רוחני המאיר כיצד הריפוי האמיתי אינו מסתפק בכיסוי תסמינים חיצוניים, אלא חודר אל שורש החולי וממתיק אותו מבפנים. הספר מדגיש את האמונה כי בורא עולם טמן בטבע כוחות ריפוי עצומים, והאדם נקרא לגלותם ולהשתמש בהם בצורה נכונה.

בליווי יצירות אמנות מרהיבות, הספר מזמין את הקורא למסע כמו בגן קסום, שבו כל צמח וכל יצור מגלים את ייעודם הרפואי הייחודי. זהו פתח לשיח חדש ומרענן בין עולם הנסים שמעל הטבע לבין עולם הטבע עצמו.

הספר מונה 752 עמודים צבעוניים, ונמכר כעת בפרוייקט הדסטארט בהנחה.

