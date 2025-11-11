נעים קאסם תקף את ישראל, לבנון וארה"ב בנאום חריף, הצהיר כי חיזבאללה לא יוותר על נשקו והזהיר: “לסבלנות שלנו יש גבול – לא ניכנע ולא ניסוג.”

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, נשא לפני זמן קצר נאום נוסף ממקום מחבואו בלבנון, ותקף בחריפות את ישראל, ושיגר איומים כנגד לבנון ואפילו ארצות הברית.

בנאומו התייחס קאסם בחריפות להמשך המתקפות הישראליות כנגד אנשי חיזבאללה, התוכניות של הממשלה בלבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, והאיומים מצד ארה"ב.

קאסם פתח והצהיר כי “המשך התוקפנות לא יוכל להימשך – לכל דבר יש גבול, ולא אומר יותר מזה, לסבלנות שלנו יש גבול.”

הוא הדגיש כי “החברה של ההתנגדות מגנה על המדינה מפני לחצים חיצוניים”, וקרא לממשלת לבנון “להבין שהכוח שלנו הוא שמגן על אדמתה, לא מי שמנסה להחליש אותנו”.

בהתייחס לקריאות לפרק את חיזבאללה מנשקו, הצהיר קאסם: “לא נוותר על הנשק שמאפשר לנו להגן על אדמתנו ועל עמנו.” לדבריו, “איומים לא ירתיעו אותנו מלהגן על כבודנו, ולא נמסור את עתיד הדורות שלנו בידי השחצנים.”

בהמשך דבריו תקף קאסם את ארצות הברית וישראל באמירה חריפה: “אמריקה וישראל יכולות להתייאש – אנחנו בני חוסיין ובני הארץ העיקשת, נחייה בכבוד או נמות בכבוד. לא נכרע ברך ונישאר עומדים.”

קאסם סיים את נאומו באזהרה: “נבחנתם בעבר, ואם תרצו לנסות שוב – לא ניסוג מהשדה.”

דבריו נתפסים בלבנון ובקהילה הבינלאומית כהחרפה נוספת בטון המאיים של חיזבאללה, ומאותתים על אפשרות להסלמה מחודשת בגבול הצפון, כפי שגורמים ביטחוניים ומדיניים בישראל מודאגים ממנה גם הם.