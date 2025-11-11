אחרי הלוויתו של הדר גולדין ז"ל שהושב לישראל אחרי 11 שנים מאז חטיפתו, תא"ל במיל' עופר וינטר סיפק הצצה לאותו יום שישי שחור ואומר כי כעת הושלמה משימתו האחרונה

11 שנים אחרי יום שישי השחור בו הדר גולדין ז"ל נפל בעזה וגופתו נחטפה, תא"ל במיל' עופר וינטר חוזר לאותו יום טראגי ומספר על האירועים שנחקקו בליבו ובראשו לעד.

היום, אחרי הלוויתו של גולדין, וינטר כתב: "יש בחיים רגעים, שהתיאור שלהם במילים רק יקטין מהעוצמה שלהם. בתוך כל ההמולה ובין כל ההספדים, ברגשות מעורבים של שמחה על חזרתך ועצב על האובדן, אני חוזר בזמן אל אותו יום שישי, אל הקרב האחרון שלך ושל החטיבה הסגולה במבצע צוק איתן. למשימה ששלחתי אותך אליה, אך לא הצלחתי להשיב אותך ממנה בחיים".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דוברות מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

וינטר שיחזר: "ביום שישי האחרון של המבצע, הפסקת אש הוכרזה והיה נראה שהמערכה עומדת להסתיים. את הפסקת האש הזו, סיימה מתקפה של מחבלי החמאס השפלים, שהפרו את ההסכם ופגעו בהדר, בבניה ובליאל. בהיעדר קשר עין, הצליחו המחבלים לחטוף את הדר אל תוך המנהרה ממנה הגיחו. בתוך זמן קצר, כשהתבררה התמונה במפקדת החטיבה, הכרזנו בקשר "חניבעל" – מילת הקוד ששינתה בן רגע את מוד ההפעלה. מילת הקוד שאומרת – יש חייל חטוף, יש לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו ובכל העוצמה הנדרשת על מנת להשיב את הדר".

"בתוך דקות החלה סערה", ממשיך וינטר לתאר. "ובמירוץ נגד הזמן, מתחת לפני הקרקע ומעליה, ניסינו להדביק את החוטפים. כל כוחות החטיבה יצאו להתקפה, כשהמטרה היא אחת – להשיב את הדר".

"זה היה קרב של גבורה, מסירות והקרבה, של לוחמים שחירפו נפש ברעות ותוך סיכון אישי. לאחר שעות של לחימה ועם הבנת הממצאים של הכוחות שפעלו בתוך המנהרה, התבהרה התמונה – הדר לא בין החיים. בדבקות ובמסירות, המשיכו הלוחמים והמפקדים בחיפושים ובסריקות במשך עוד שלושה ימים".

"הדבר שהוביל אותנו בכל ההתקפה, הוא ההתחייבות שלנו, המפקדים, לעמוד במשימה ולעשות כל שביכולתנו להחזיר את אנשינו הביתה לשלום. התחייבנו, והיינו חייבים לקיים. בזכות ההתקפה, הצלחנו להביא את הדר לקבורה ולהקים לו מצבה – אך לא השלמנו את המשימה. עכשיו, אחרי 11 שנים ב"ה זה קורה, והיום אנחנו מלווים את הדר בפעם האחרונה".

"אמנם באופן רשמי פרשתי מצה"ל לפני כשנה, אך ביום ראשון הושלמה המשימה האחרונה שלי כמפקד. עברתי שוב את הגדר לעזה, וזכיתי להשתתף יחד עמכם, פקודיי בצוק איתן והאנשים שהובילו את הקרבות במערכה הנוכחית, בטקס הקרבי בו הועבר הדר מידי חמאס לידי כוחותינו. לצערי, לא זכיתי להשתתף במלחמה בשנתיים האחרונות. אך אתם עשיתם זאת בעבורי ובעבור כל עם ישראל, במסירות והקרבה במשך למעלה משנתיים של לחימה. בזכותכם הגענו לשעה הזו. אתם מקור גאווה והערכה עבור כולנו. דור הניצחון – אתם התקווה של כולנו לעתיד טוב יותר".

"לאה, שמחה, משפחת גולדין היקרה – לימדתם את כולנו עוצמה, נחישות והתמדה. שנים נלחמתם על השבתו של הדר, ובאותה הנשימה גם על דמותה הערכית של החברה הישראלית וצה"ל. אתם השראה עבורי ועבור כולנו".

"הדר, דמותך חקוקה לנגד עיניי ומלווה אותי מאז אותו אירוע. אני מצדיע לך, מפקד ולוחם אהוב ונערץ, אוהב אדם ואוהב עם ישראל. נוח בשלום על משכבך".