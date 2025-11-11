ח"כ יעקב מרגי אמר בריאיון לערוץ הכנסת כי ש"ס תתמוך במהלך לקידום חוק הגיוס של בועז ביסמוט אך הדגיש כי הם לא נותנים אמון מלא בתהליך: "אם יעבור את הכנסת – זו תהיה התקדמות משמעותית"

ח"כ יעקב מרגי מש״ס התייחס היום (שלישי) בריאיון בערוץ הכנסת לחוק הגיוס שמקדם יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, ואמר כי מדובר במהלך שמטרתו לקדם את המתווה, אך הדגיש כי בש״ס אינם נותנים אמון מלא בתהליך.

על פי מרגי: "לא שאנחנו סומכים, זה חוק שמדבר על כלל החברה החרדית. ולכן לפחות רבני 'דגל התורה' מעורבים. אני יודע, לא מבוסס, שאחד כבר הסכים, והרב השני אמור לתת תשובה ביום־יומיים הקרובים. אני לא רוצה לנקוב בשמות כי אני לא מונח בפרטים".

לטענתו, "זה תהליך שיתחיל לקדם את החוק, את הטיוטה בוועדה, ואז ימונו שרים במשרדים שבהם אין שרים כרגע. אם החוק יעבור לפחות את הכנסת – זו תהיה התקדמות משמעותית"