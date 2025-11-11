הפסקת האש ברצועה מקרטעת, האמריקאים מאבדים עניין ותנופה, ולא נראית התקדמות בעתיד הנראה לעין

מסמכים שנחשפו מתוך תדרוכים ביטחוניים אמריקאים, יחד עם אמירות בוטות מאחורי הקלעים של בכירים בממשל חושפות כי בסביבת טראמפ "אין תוכנית" לדבריהם, כיצד להתקדם משלב א' של הפסקת הלחימה אל השלבים הבאים, ואין ציפייה להתקדמות בעתיד הנראה לעין.

מצגות שהוצגו לגורמים בכירים, מדיניים וביטחוניים, במפקדה האמריקאית בקריית גת, חושפים כי הפסקת האש ניצבת מול קשיים ואתגרים שגורמים לרבים לחשוב שהסיכוי להתקדמות מעבר לשלב א' של שחרור החטופים היא "אפסית".

בנוסף לכך, גם בסביבת טראמפ מביעים ספק רב בנוגע לסיכוי להניע באמת שינוי בשטח: "אין תוכנית ברורה לעבור משלב א' לשלב ב', אין כרגע בכלל מה לדבר על שיקום הרצועה".

ברקע ספקות אלה מתוארים גם קשיים עם איוש תפקידים קריטיים לשיקום הרצועה, "כוח הייצוב" שהיה אמור להיות מוקם מכוחות ערביים מקרטע, כאשר מדינות רבות מתקוטטות על הובלתו, ומציבות, אל אחת את תנאיה לפעולה.

"מועצת השלום" שהייתה אמורה לנהל את הפסקת האש, תחת גורמים כמו טוני בלייר וטראמפ עצמו, גם היא איננה מתגבשת בעת הנוכחית, ועל פי גורמים בממשל, כל העסק "מאבד תנופה".

במשרד החוץ האמריקני יצאו כנגד ההדלפות, ומה שהגדירו כ"רמיזות חסרות בסיס" בקשר לדיווחים, והודיעו כי "תוכנית 20 הנקודות של הנשיא היא תוכנית היסטורית, שהביאה לשיתוף פעולה חסרת תקדים של עשרות מדינות במזרח התיכון ומעבר לו".