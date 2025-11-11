הראשון לציון הרב דוד יוסף, נמצא בימים אלו בביקור בארגנטינה. במהלך ביקורו הוא הצליח לשכנע סרבן גט לשחרר את אשתו אחרי 12 שנות עגינות

הראשון לציון הרב דוד יוסף, נמצא בימים אלו בביקור בארגנטינה. במהלך ביקורו הוא קיבל פנייה מרבני הקהילה על אישה עגונה במשך כ-12 שנים והצליח לשכנע את הבעל לתת גט.

הרב עם הבעל הסרבן, וניסע לשכנע אותו במשך שעות בעקבות הפגישה עם הסרבן רוב סדר יומו של הרב שתוכן נדחה למחרת.

יום לאחר מכן, לאחר שסרבן הגט השתכנע, ניתן הגט. הרב נסע שוב פגש את הבעל הסרבן וחיזק אותו על נתינת הגט.

מבתי הדין הרבניים נמסר: מקרה זה בארגנטינה מצטרף לקו המנחה שהתווה מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף מאז נכנס לתפקידו כנשיא בית הדין הגדול, של ירידה לשטח וניהול משא ומתן אישי עם הסרבנים, כשהוא מכתת רגליו ופועל בכל דרך אפשרית לגאולת נשים עגונות, במטרה למגר את התופעה".

"כך פעל הראשון לציון גם במקרים בולטים מהעבר, כדוגמת המקרה שבו דווח כי נסע לבית הכלא כדי לשוחח ארוכות עם אסיר שהורשע בשוד בנקים וסירב לתת גט, והמקרה שבו הגיע במפתיע לדיון בבית הדין האזורי והתיישב ליד הבעל סרבן הגט האלים – ובכל המקרים הביא לשחרורן המיידי של העגונות".