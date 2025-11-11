שודדים פרצו למוזיאון העתיקות הלאומי של סוריה בדמשק, וגנבו שישה פסלים מהתקופה הרומית שהוצגו במקום. במשטרה פתחו בחקירה לבירור הנסיבות, והמוזיאון נסגר עד להודעה חדשה

שוד היסטורי נוסף: שודדים פרצו למוזיאון העתיקות הלאומי של סוריה בדמשק, וגנבו שישה פסלים מהתקופה הרומית שהוצגו במקום. כך דווח היום (שלישי) בסוכנות הידיעות AP.

לפי הדיווח, הפריצה התרחשה בלילה שבין יום ראשון לשני, והתגלתה אתמול בשעות הבוקר. צוותי האבטחה סיפרו כי אחת הדלתות של "האגף הקלאסי" נשברה, ומספר פסלים עתיקים וחפצים נדירים נוספים היו חסרים. בעקבות האירוע, המוזיאון נסגר למבקרים עד להודעה חדשה.

מפקד ביטחון הפנים הסורי, אוסמה עאטכה, ציין כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע, במטרה למצוא ולעצור את האחראים לפריצה. עד כה מספר גורמים רלוונטיים תוחקרו, ביניהם שומרי המוזיאון.

מוזיאון העתיקות הלאומי בדמשק מכיל עתיקות יקרות מההיסטוריה הארוכה של סוריה והמזרח התיכון. בשנת 2011, עם פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, הוחלט על תגבור האבטחה, כששערי ברזל חדשים נבנו מחוץ למתקן ומצלמות אבטחה הותקנו ברחבי המוזיאון.