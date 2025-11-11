הטאליבן הפקיסטני לקח אחריות על הפיגוע באיסלאמאבאד, שבו נהרגו 12 בני אדם. הפיגוע שובר את הפסקת האש עם פקיסטן ומעלה חשש להסלמה אזורית עם הודו.

אחרי שני פיגועים שהרעידו את המעצמות הגרעיניות של אסיה, הטאליבן לקח אחריות על הפיגוע הקטלני שהתרחש בפקיסטן, והוביל להכנות להסלמה עם הודו. הפיגוע שובר הפסקת אש עדינה שהושגה בין ארגון הטרור לבין פקיסטן לפני שבועות בודדים.

בהודעה שפרסם הארגון ברשתות התקשורת המזוהות עמו, נכתב כי “הפסקת האש הסתיימה – זהו שלב חדש במאבק”. בהודעה נטען כי הפיגוע הוא “נקמה על פעולות הצבא הפקיסטני נגד אחינו במחוזות הצפון”, תוך רמיזה לכך שזו רק תחילתה של סדרת פעולות נוספות.

הפיצוץ אירע מחוץ לבית משפט אזורי במרכז איסלאמאבאד, כאשר מחבל מתאבד פוצץ עצמו בסמוך לרכב משטרה. לפי גורמי ביטחון, המחבל ניסה להיכנס למתחם אך כשל והפעיל את המטען בשער הכניסה. מדובר באחת המתקפות הקטלניות ביותר בבירה בעשור האחרון.

בממשלת פקיסטן רואים באירוע “הפרה בוטה של ההבנות הביטחוניות” עם הטאליבן, שנחתמו לאחר חודשים של מגעים בתיווך ממשלת אפגניסטן. שר הפנים הפקיסטני הזהיר כי “התגובה תהיה קשה ומדויקת”, והורה על העלאת הכוננות בכל המחוזות הרגישים במדינה.

המתיחות גוברת גם בזירה האזורית: בהודו, שספגה רק יום קודם פיגוע ברכב בלב ניו דלהי, עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות. בכירים הודים הביעו חשש כי הסלמה פנימית בפקיסטן עלולה “לזלוג מעבר לגבול”.