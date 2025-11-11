בכנס תיירות בריאד נשאל כריסטיאנו רונאלדו לגבי פרישתו ממשחק, והשתתפות במונדיאל הקרוב בארצות הברית. זה מה שהכוכב ענה

כריסטיאנו רונאלדו מתקרב לשער האלף בקריירה שלו, ומתחיל לראות את סוף הקריירה. הכוכב, גדול הכובשים של כל הזמנים הודיע היום (שלישי) כי המונדיאל בקיץ הקרוב יהיה האחרון שלו בקריירה.

הפורטוגלי שמחורר רשתות באל נאסר מהליגה הסעודית השתתף בכנס תיירות בריאד. רונאלדו אמר "אפשר להגיד שזה יהיה המונדיאל האחרון שלי. אני אהיה בן 41 אז נדמה לי שזה הזמן הנכון" לפרוש". לגבי סיום הקריירה אמר כי הוא מאמין שיפרוש בעוד שנה או שנתיים.

רונאלדו הבקיע הכי הרבה שערים בהיסטוריה (953) הופיע הכי הרבה בנבחרת (225) והבקיע הכי הרבה שערים בנבחרות (143). הוא צלך שערי מוקדמות המונדיאל (41). הוא יהפוך ככל הנראה חד עם יריבו הגדול ליאו מסי לשחקן הראשון שמופיע בשישה מונדיאלים. ביום חמישי הקרוב פורטוגל תוכל להבטיח את העלייה למונדיאל עם תנצח את נבחרת אירלנד.

הישג השיא של כריסטיאנו בנבחרת הוא הזכייה ביורו 2016. הישג השיא במונדיאל הוא חצי הגמר ב-2006 שהיה המונדיאל הראשון שלו. בחודש הקודם כריסטיאנו רונאלדו ונבחרת פורטוגל פספסו הזדמנות לעלות באופן למונדיאל, אך הכוכב קבע עוד שיא איש מדהים. הפורטוגזי הבקיע צמד, והפך למלך שערי מוקדמות המונדיאל בכל הזמנים עם 41 כאלה. הוא עקף את קרלוס רואיז הגווטאמלי.